Concorso Comune Perugia, 12 istruttori contabili: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1 ottobre 2021 ha reso nota l’apertura del Concorso Comune Perugia per l’assunzione di 12 istruttori amministrativi contabili, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di tre posti in favore dei volontari delle Forze armate.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti, le modalità di invio della domanda di partecipazione e le prove d’esame. Di seguito il volume utile per la preparazione delle prove.

Concorso Comune Perugia: requisiti

Per partecipare al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (la validità dei titoli

conseguiti all’estero è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38. co. 3 del D.Lgs. n.165/2001);

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o status ad essa equiparato;

Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato;

età non inferiore ad anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica al servizio: l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti soggetti

all’obbligo medesimo nati entro il 31.12.1985).

Concorso Comune Perugia: invio domande

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 31 ottobre 2021, utilizzando la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://istanze.comune.perugia.it/web/concorsi

Sarà possibile accedere al modulo esclusivamente mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la seguente modalità “Entra con SPID/LoginUmbria”:

compilare la domanda in tutte le parti richieste ed inserire gli allegati previsti,

inoltrare la domanda;

verificare di aver ricevuto una e-mail di conferma contenente il numero di protocollo assegnato alla domanda.

Concorso Comune Perugia: prove d’esame

A seconda del numero di domande pervenute potrà essere istituita una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla basati sulle materie previste dal programma d’esame, sulla preparazione generale nonché sulla soluzione di problemi in base al ragionamento logico.

Le prove d’esame saranno due:

prova scritta: potrà consistere nella stesura di un elaborato, di una relazione, di uno o più quesiti a risposta sintetica, in più quesiti a risposta multipla;

potrà consistere nella stesura di un elaborato, di una relazione, di uno o più quesiti a risposta sintetica, in più quesiti a risposta multipla; prova orale: consisterà in un colloquio sugli argomenti oggetto della prova scritta.

Le materie delle prove d’esame previste dalla procedura concorsuale saranno:

Ordinamento delle autonomie locali con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti del Comune e all’ordinamento finanziario e contabile del Comune (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

principi generali in tema di Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro (D.Lgs. 30.3.2001, n. 165);

pubbliche con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro (D.Lgs. 30.3.2001, n. 165); principi di diritto amministrativo con particolare riguardo alle tipologie di atti;

principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo, accesso, trasparenza e anticorruzione, privacy (L. 241/90, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE 2016/679);

disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000, n. 445);

responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente;

nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione;

principi e nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro con

particolare riferimento alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);

codice di comportamento del Comune di Perugia (reperibile nel sito istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.comune.perugia.it).

all’indirizzo: www.comune.perugia.it).

Concorso Comune Perugia: calendario prove

Le prove si svolgeranno nei seguenti giorni:

eventuale prova preselettiva: 12 novembre 2021

prova scritta: 23 novembre 2021

23 novembre 2021 prova orale: 13 dicembre 2021.

Concorso Comune Perugia: come prepararsi

Per la preparazione delle prove del concorso consigliamo il seguente volume:

Manuale completo

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.







