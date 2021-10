Concorso Asst Valtellina e Alto Lario, 40 infermieri: requisiti e prove

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021 è stato pubblicato il bando del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, con riserva di 12 posti ai volontari delle Forze armate, presso l’Asst Valtellina e Alto Lario di Sondrio.

Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso, come inviare la domanda e le prove d’esame.

Concorso Asst Valtellina e Alto Lario: requisiti

Per poter partecipare alla procedura concorsuale gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo , nonché destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

conseguito ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. o

titolo equipollente ex DM 27/07/2000;

Concorso Asst Valtellina e Alto Lario: invio domande

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltrate tassativamente ed esclusivamente alla ASST Valtellina e Alto Lario, tramite la procedura online collegandosi al portale Gestione Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it.

Si attende la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale per conoscere la scadenza dei termini per fare domanda.

Concorso Asst Valtellina e Alto Lario: prove d’esame

Le prove d’esame previste dalla procedura concorsuale saranno le seguenti:

prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o questionari a risposta multipla o sintetica;

vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o questionari a risposta multipla o sintetica; prova orale: vertente su argomenti attinenti la materia oggetto del concorso, su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta fra Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo, da specificarsi nella domanda di partecipazione.

Il superamento di entrambe le prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 24/35.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera: massimo 15 punti;

• titoli accademici e di studio: massimo 3 punti;

• pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici: massimo 2 punti;

• curriculum formativo e professionale: massimo 10 punti.

Concorso Asst Valtellina e Alto Lario: come prepararsi

