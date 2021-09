Concorso Comune di Livorno, 70 posti per diplomati e laureati: rinvio diario prova scritta

*aggiornamento del 30/09/2021: rinviata al 15 ottobre la pubblicazione del diario con l’indicazione delle modalità, della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno le prove scritte di entrambi i profili professionali a concorso.

Leggi l’avviso

Nuovo Concorso per il Comune di Livorno. Sono stati infatti pubblicati due bandi di selezione pubblica che copriranno un totale di 70 posti a tempo pieno e determinato all’interno dell’Ente.

I due bandi, in particolare, riguardano:

40 posti di Categoria C (25 profilo Tecnico e 15 profilo Vigilanza);

(25 profilo Tecnico e 15 profilo Vigilanza); 30 posti di Categoria D (15 posti profilo Amministrativo, 5 posti profilo Vigilanza, 10 posti profilo Tecnico).

Al concorso si applicano inoltre le seguenti riserve di posti per volontari delle Forze Armate:

30% di posti per profilo Tecnico e Amministrativo, categorie C e D;

20% di posti per profilo Vigilanza, categorie C e D.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti di partecipazione e come si svolgeranno le selezioni, con uno sguardo anche ai testi specifici per la preparazione ai concorsi.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali, validi per tutti i profili:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Per il profilo Vigilanza è richiesta invece esclusivamente la cittadinanza italiana .

. età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici

uffici e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa

vigente, la costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Per quanto riguarda i requisiti specifici richiesti per la partecipazione ai diversi profili, questi riguardano i titoli di studio e sono elencati esaustivamente all’interno dei rispettivi bandi. Ricordiamo che è richiesto il Diploma per i profili di categoria C e la Laurea per i profili di categoria D. Per il profilo Vigilanza sono richiesti ulteriori requisiti specifici, sempre elencati nei bandi.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, collegandosi al portale concorsi del Comune di Livorno. Sarà possibile fare domanda dal 31 luglio al 30 agosto 2021.

Per l’accesso al portale è necessario il possesso delle credenziali SPID, le istruzioni alla compilazione della domanda sono disponibili a questo indirizzo.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il versamento della quota di partecipazione di 10,33 euro, pagabile tramite PagoPA seguendo le modalità indicate nel bando.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: prove

La selezione non prevede lo svolgimento della prova orale in quanto per l’espletamento del concorso l’Ente si è avvalso della nuova modalità semplificata del dl 44/2021. Le prove variano comunque a seconda della categoria per la quale si concorre.

Per i profili di categoria C il concorso prevede:

una prova scritta;

prova di efficienza fisica per il solo profilo Vigilanza.

Per i profili di categoria D il concorso prevede:

una prova scritta;

valutazione dei titoli;

prova di efficienza fisica per il solo profilo Vigilanza.

La prova scritta sarà computer-based e consisterà in una serie di 60 domande a risposta multipla, e avrà una durata di 60 minuti. Il punteggio massimo sarà di 30 punti.

Per ulteriori informazioni sul concorso e sui programmi d’esame si rimanda al bando.

Concorso Comune di Livorno, 70 posti: come prepararsi

Per la preparazione si consigliano i seguenti volumi:

Concorso Comune di Livorno 40 Istruttori amministrativi 25 posti Cat. C - 15 posti Cat. D - Kit



Concorso Comune di Livorno 20 Istruttori di vigilanza 15 posti Cat. C - 5 posti Cat. D - Kit









