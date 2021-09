Cedolino pensione ottobre 2021: conguaglio 730, maggiorazione Anf, trattenute

E’ disponibile sull’area riservata del sito Inps il cedolino pensione 2021. I pensionati possono quindi accedere con Spid a MYInps e controllare tutti gli elementi dell’assegno erogato, anche per questo mese secondo la modalità di pagamento anticipata.

Anche a ottobre per coloro che riscuotono l’assegno agli sportelli di Poste Italiane è previsto l’anticipo del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, è stato distribuito su più giorni: dal 27 settembre al 1° ottobre 2021. Il versamento avviene comunque con valuta al 1° ottobre:

A-C, lunedì 27 settembre;

D-G, martedì 28 settembre;

H-M, mercoledì 29 settembre;

N-R, giovedì 30 settembre;

S-Z, venerdì 1° ottobre.

Trattandosi infatti solo di un’anticipazione, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese.

Il pensionato che decide di verificare gli elementi del proprio assegno di ottobre tramite il cedolino online, ha l’occasione di visualizzare tutti gli elementi che hanno portato alla somma erogata: trattenute fiscali, conguaglio 730, maggiorazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare, attribuzione per l’anno 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi per le pensione pubbliche, restituzione delle somme trattenute.

In questo articolo un riepilogo di tutte le voci presenti nel cedolino di ottobre.

Cedolino pensione ottobre: il conguaglio 730

Anche sulla mensilità di ottobre continuano le operazioni rimborso o trattenuta risultanti dai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.

Nel cedolino di ottobre è possibile verificare un eventuale:

rimborso dell’importo a credito del contribuente;

dell’importo a credito del contribuente; trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. L’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.

Cedolino pensione ottobre: maggiorazione ANF

Agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) viene riconosciuta una maggiorazione degli importi percepiti solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e su tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’Assegno.

Gli aumenti sono pari a:

37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;

per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli; 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.

Gestioni pubbliche: provvidenze per grandi invalidi

Anche sul rateo di ottobre 2021 è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.

Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.

Il pagamento proseguirà fino al rateo di dicembre 2021.

L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari a:

900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.

Cedolino pensione di ottobre: come visualizzarlo online

Per accedere al proprio cedolino pensione del mese di ottobre il pensionato deve autenticarsi nell‘area riservata MyInps utilizzando le proprie credenziali spid.

Una volta effettuato l'accesso le principali funzionalità sono:

