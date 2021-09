Concorso 65 segretari parlamentari 2021: rinviato diario delle prove

**aggiornamento del 24/09/2021: La Gazzetta n. 76 del 24 settembre segnala un ulteriore rinvio della pubblicazione del diario delle prove del Concorso 65 segretari parlamentari. Le informazioni relative il calendario della procedura di selezione saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 94 del 26 novembre 2021.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 7/09/2021: Nella Gazzetta Ufficiale numero 71 del 7 settembre è stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio del diario prove del concorso. Le informazioni sulla selezione verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 76 del 24 settembre 2021.

Leggi l’avviso

*aggiornamento dell’8/06/2021: il bando del concorso 65 segretari parlamentari è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati aveva già informato attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale nella propria pagina istituzionale di Facebook, di aver approvato l’apertura di un nuovo Concorso per l’assunzione di un totale di 65 segretari parlamentari nel 2021: “L’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato il bando di concorso per l’assunzione di 65 Segretari parlamentari. È il quinto bando di concorso approvato in questa legislatura. Prosegue dunque il cronoprogramma che porterà la Camera dei deputati ad assumere nuovamente a distanza di circa quindici anni; nei prossimi mesi ci saranno i primi nuovi ingressi in servizio.”

Il bando, aperto ai candidati diplomati, consentirà di proseguire il piano dei nuovi concorsi in Parlamento che sono iniziati già dall’anno scorso, ovvero la selezione di coadiutori per il Senato e di assistenti alla Camera.

Vediamo ora le indicazioni contenute nel bando sul nuovo Concorso 65 segretari parlamentari 2021: i requisiti, le modalità di invio della domanda, le materie ad esame e il testo specifico per la preparazione .

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: requisiti

Per poter partecipare al concorso da segretario parlamentare i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

di scuola secondaria di secondo grado (maturità); limite di età di 40 anni.

Rimangono invariati rispetto al precedente bando i requisiti di accesso. La conferma nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 08-06-2021.

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: come far domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 18 dell’8 luglio 2021 tramite la piattaforma concorsi.camera.it.

Concorso 65 segretari parlamentari 2021: cosa studiare

Il nuovo concorso per segretari parlamentari prevede una prova selettiva, due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Prova selettiva , consistente in 75 quesiti a risposta multipla di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale), logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico) e competenze informatiche;

, consistente in di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale), logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico) e competenze informatiche; prima prova scritta , con 10 quesiti a risposta aperta su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto parlamentare e storia d’Italia dal 1861 ad oggi;

, con 10 quesiti a risposta aperta su elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto parlamentare e storia d’Italia dal 1861 ad oggi; seconda prova scritta , consistente in un questionario a risposta multipla nella lingua inglese per accertare conoscenze grammaticali, sintattiche e comprensione di un testo;

, consistente in un questionario a risposta multipla nella lingua inglese per accertare conoscenze grammaticali, sintattiche e comprensione di un testo; terza prova , di carattere pratico, che si svolge con l’utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows (versione 10) e “consiste nell’acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nella elaborazione di testi mediante l’uso del programma Word (versione 2019), e nell’elaborazione di dati mediante l’uso del programma Excel (versione 2019)”;

, di carattere pratico, che si svolge con l’utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows (versione 10) e “consiste nell’acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nella elaborazione di testi mediante l’uso del programma Word (versione 2019), e nell’elaborazione di dati mediante l’uso del programma Excel (versione 2019)”; prova orale , un colloquio sulle materie dell’allegato A, mentre in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua;

, un colloquio sulle materie dell’allegato A, mentre in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua; prova orale facoltativa in non più di 2 lingue straniere.

Per prepararsi:

