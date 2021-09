Concorso Azienda Zero Padova, 23 infermieri: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14 settembre 2021 ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso Azienda Zero di Padova, per titoli ed esami, per la copertura di 23 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per l’attività sanitaria nelle strutture carcerarie di Padova. Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea.

Vediamo ora nel dettaglio come partecipare al concorso, i requisiti indispensabili e le prove d’esame.

Concorso Azienda Zero Padova: requisiti

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale;

limiti di età: inferiore a quello previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie

infermieristiche SNT/1/diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi del D.M. n. 739/1994/titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000 e s.m.i.;

infermieristiche SNT/1/diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi del D.M. n. 739/1994/titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000 e s.m.i.; iscrizione all’Albo professionale.

Concorso Azienda Zero Padova: invio domande

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link https://azeroveneto.concorsismart.it presente nella sezione “Concorsi e avvisi”, entro e non oltre le ore 18 del 14 ottobre 2021.

Inoltre, il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura online la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a 15 euro.

Concorso Azienda Zero Padova: prove d’esame

In base al numero di domande inoltrate, potrà essere indetta una prova preselettiva, che potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di

domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Le prove d’esame del concorso sono tre, così suddivise:

prova scritta: potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, vertenti su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso;

potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, vertenti su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso; prova pratica: vertente su tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

vertente su tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: vertente sull’approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per ulteriori informazioni scarica il bando.

Concorso Azienda Zero Padova: come prepararsi

Per studiare ed esercitarsi sulle materie delle prove consigliamo:

Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale.

Il manuale costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere.

Test dei concorsi per Infermiere

5000 quesiti commentati per la preparazione ai concorsi e percorsi formativi

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.







© RIPRODUZIONE RISERVATA