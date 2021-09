Concorso Ausl Modena, 18 collaboratori amministrativi: chi partecipa e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il nuovo bando del Concorso Ausl Modena, per la copertura di 18 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, area economico-finanziaria. I posti saranno così ripartiti:

3 posti presso l’Azienda USL di Modena;

3 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena;

3 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;

3 posti presso l’Azienda USL di Parma;

3 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma;

3 posti presso l’Azienda USL di Piacenza.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti per partecipare alla procedura concorsuale e le prove d’esame.

Concorso Ausl Modena: requisiti

Per poter partecipare al concorso, il requisito specifico di ammissione al concorso è il possesso di un Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario, appartenente ad una delle seguenti classi (ex D.M. n. 509/99 e ex DM n. 270/2004):

Scienze dell’economia e della gestione aziendale classi: n. 17 (DM 509/99) – L. 18 (DM 270/04);

Scienze economiche classi: n. 28 (DM 509/99) – L. 33 (DM 270/04);

Scienze statistiche classi n. 37 (DM 509/99) – L 41 (DM 270/04).

Oppure il possesso di una laurea specialistica appartenente ad una delle seguenti classi di laure:

Finanza classi: 19/S;

Scienza dell’economia classi 64/S;

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura classi 83/S;

Scienze economico aziendali classi: 84/S;

Statistica demografica e sociale classi: 90/S;

Statistica economica, finanziaria ed attuariale classi: 91/S.

In alternativa, un Diploma di Laurea in Economia e Commercio, ed equipollenti.

Concorso Ausl Modena: invio domande

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Modena http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8003 e compilando lo specifico modulo on line, entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2021.

Concorso Ausl Modena: prove d’esame

In caso di numero elevato di domande, le Aziende si riservano la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, che consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle materie del bando.

Le prove d’esame saranno tre:

prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla sulle materie indicate sul bando;

consistente nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla sulle materie indicate sul bando; prova pratica : consistente nella predisposizione di atti/documenti, soluzione di problemi, risposte a casi concreti connessi al profilo professionale a concorso.

: consistente nella predisposizione di atti/documenti, soluzione di problemi, risposte a casi concreti connessi al profilo professionale a concorso. prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. La prova comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Concorso Ausl Modena: valutazione titoli

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: 15;

titoli accademici e di studio: 6;

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

curriculum formativo e professionale: 6

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

