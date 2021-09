Concorso ASP Comuni Modenesi, 30 operatori socio-sanitari: requisiti e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 10 settembre 2021 è stata reso nota l’apertura di un Concorso ASP Comuni Modenesi, Area Nord, per soli esami, per la copertura di trenta posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, a tempo indeterminato con talune riserve, per varie sedi, così ripartiti:

15 da assegnare al servizio presso le diverse sedi dell’Azienda pubblica di servizi alla persona dei Comuni modenesi area Nord, con riserva per 5 posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010;

15 da assegnare al servizio presso ASP Terre di Castelli G. Gasparini, con riserva per cinque posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.

Vediamo ora nel dettaglio come partecipare al concorso, quali sono i requisiti richiesti e le prove d’esame.

Concorso ASP Comuni Modenesi: requisiti

Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

compimento del 18esimo anno di età;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dell’elettorato politico attivo;

assolvimento dell’obbligo scolastico;

possesso dell’attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario”;

possesso della patente B;

non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono incarichi presso enti pubblici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso rendimento;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

essere in posizione regolare relativamente agli obblighi di leva.

Concorso ASP Comuni Modenesi: invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dai candidati in via esclusivamente telematica entro e non oltre le ore 13 del 28 settembre 2021, attraverso il portale raggiungibile da questo link.

Concorso ASP Comuni Modenesi: prove d’esame

A seconda del numero complessivo di domande inoltrate, la Commissione del concorso potrà indire una prova preselettiva consistente in un test con quiz a risposta multipla sulle materie previste dal bando.

Le prove d’esame saranno due:

prova scritta: consistente in un quiz con domande a risposta multipla o con domande aperte, e sarà svolta il 12 ottobre 2021;

consistente in un quiz con domande a risposta multipla o con domande aperte, e sarà svolta il prova orale: colloquio orale in cui si verificheranno le competenze in lingua inglese e nelle materie informatiche. La prova sarà svolta il 25 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni scarica il bando.

Concorso ASP Comuni Modenesi: come prepararsi

Per la preparazione alle prove del concorso si consiglia:

OSS L’Operatore socio-sanitario Patrizia Di Giacomo, Marilena Montalti, 2021, Maggioli Editore 2021, Dall’esperienza didattica e professionale delle autrici nasce questo apprezzato Manuale per la formazione di base e la preparazione ai concorsi degli OSS (Operatori Socio-Sanitari), giunto alla VIII edizione. Il testo fornisce una completa ed efficace metodologia di apprendimento; i...



Quiz per concorsi OSS Ivano Cervella, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare. Il testo contiene circa 4500 quesiti a scelta...









