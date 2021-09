La Gazzetta Ufficiale n. 70 del 3 settembre 2021 ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso Comune Cuneo in forma associata, per esami, per la copertura di quindici posti di agente di polizia municipale/locale, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato presso Comuni di Cuneo, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Mondovì, Neive e Vicoforte.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame.

Concorso Comune Cuneo: requisiti

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso, dei seguenti requisiti:

età non superiore a trentotto anni;

possesso della patente di guida di categoria A e B che abiliti alla guida di qualsiasi motociclo;

diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti di sesso

maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

maschile nati entro il 31 dicembre 1985; inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;

godimento dei diritti civili e politici.

Inoltre, ai fini dell’assunzione dei vincitori, verrà accertata la sana e robusta costituzione in relazione a:

composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva le quali devono

rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità

indispensabile per l’espletamento delle funzioni attribuite al profilo messo a concorso;

rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento delle funzioni attribuite al profilo messo a concorso; assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le

patologie o menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale.

Concorso Comune Cuneo: invio domande

La domanda di partecipazione al corso-concorso dovrà essere compilata e inviata entro le

ore 23.59 del 3 ottobre 2021, mediante la piattaforma predisposta all’acquisizione delle domande, con link indicato sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elencoconcorsi.html.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di € 10,00 a favore del Comune di Cuneo;

fotocopia di un documento di identità del/la candidato/a in corso di validità;

curriculum vitæ del/la candidato/a, redatto su modello europeo (il cui contenuto non sarà oggetto di valutazione);

fotocopia della patente di guida di categoria A e B;

certificazione comprovante il disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), qualora vengano richiesti eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi.

Concorso Comune Cuneo: prove d’esame

Qualora i/le candidati/e ammessi a partecipare al presente bando superino il numero di 70

unità, la Commissione potrà valutare l’effettuazione di una prova di preselezione consistente nella verifica, mediante test a risposta multipla, della conoscenza delle materie previste dal bando.

Le prove d’esame propedeutiche all’accesso al corso saranno due:

prova pratica motociclistica: per accertare l’abilità a condurre un motociclo di qualsiasi potenza messo a disposizione dalla commissione, su un percorso-gimkana a ostacoli, in un tempo e con modalità predeterminati.

per accertare l’abilità a condurre un motociclo di qualsiasi potenza messo a disposizione dalla commissione, su un percorso-gimkana a ostacoli, in un tempo e con modalità predeterminati. prova psico-attitudinale.

I candidati che saranno risultati idonei a seguito di tale valutazione potranno accedere al corso formativo, che si svolgerà in presenza se consentito dal vigente quadro normativo

e regolamentare, avrà la durata di 30 ore e sarà propedeutico all’ammissione alle prove

concorsuali.

Al termine del corso, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove d’esame:

prova scritta: potrà consistere, a discrezione della commissione, in domande a risposta chiusa o aperta, in un tema o nella predisposizione di un elaborato di contenuto teorico-pratico;

potrà consistere, a discrezione della commissione, in domande a risposta chiusa o aperta, in un tema o nella predisposizione di un elaborato di contenuto teorico-pratico; prova orale: verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche sulla

conoscenza della lingua inglese, scritta e orale, che potrà essere verificata anche tramite

un’attività di lettura, traduzione, comprensione e/o scrittura di un testo.

Scarica il bando.

Concorso Comune Cuneo: come prepararsi

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

Il Vigile Urbano Massimo Ancillotti, Edoardo Barusso, Rosa Bertuzzi, Andrea Del Ferraro, Elena Fiore, Antonella Manzione, 2020, Maggioli Editore 2020, Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia...



Quiz commentati per i concorsi in Polizia municipale Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio, Rosa Bertuzzi, Massimo Ancillotti, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali. Grazie a questa formula, in linea con le più aggiornate esperienze della...



Atti e procedure della Polizia municipale Elena Fiore, 2021, Maggioli Editore 2021, Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l’accertamento degli illeciti sia amministrativi che penali e a redigere gli atti attraverso una rassegna di moduli puntualmente illustrati con osservazioni e note operative. Il volume si presenta suddiviso in 3 parti. Nella prima...









© RIPRODUZIONE RISERVATA