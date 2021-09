Concorsi istruttori tecnici 2021: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo in area tecnica grazie alla disposizione dei Concorsi istruttori tecnici 2021 previsti per l’anno in corso. Numerosi Comuni hanno disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dai vari Comuni per coprire posti di istruttore tecnico, in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Concorsi istruttori tecnici 2021: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.198.

Concorsi istruttori tecnici 2021: 2 posti a Vercelli

Il Comune di Vercelli ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 2 istruttori tecnici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale devono essere inoltrate in via esclusivamente telematica entro e non oltre le ore 18 del 30 settembre 2021. Gli aspiranti candidati dovranno presentare l’istanza di partecipazione attraverso questa piattaforma online.

Prove d’esame

Le prove d’esame di tutti i profili professionali saranno due:

prova scritta : la prova scritta consisterà in un questionario con risoluzione di casi e risposte multiple alle domande sulle materie delle prove d’esame. La votazione minima richiesta per il superamento della prova scritta è di 21/30.

: la prova scritta consisterà in un questionario con risoluzione di casi e risposte multiple alle domande sulle materie delle prove d’esame. La votazione minima richiesta per il superamento della prova scritta è di 21/30. prova orale: colloquio orale riguardante le materie della prova scritta con l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra Inglese e Francese.

Concorsi istruttori tecnici 2021: 7 posti a Caserta

La Provincia di Caserta ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 7 istruttori tecnici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata esclusivamente online tramite il portale concorsi online della Provincia di Caserta entro il 6 settembre 2021.

Prove d’esame

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva, in relazione al numero di domande prevenute;

una o due prove scritte (una per i profili di Categoria C, due per gli altri profili);

prova orale;

valutazione dei titoli.

Concorsi istruttori tecnici 2021: 3 posti Unione della Romagna faentina

Indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti per l’Unione della Romagna faentina, con riserva di un posto a favore del personale interno, e un posto per il Comune di Modigliana.

Invio domande

Per partecipare al concorso è necessario presentare istanza di partecipazione, contenente la

dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso, esclusivamente tramite il servizio on-line

disponibile al seguente indirizzo: https://vbg.provincia.ra.it/romagnafaentina, entro il 13 settembre 2021.

Prove d’esame

La scelta dei candidati avverrà in base ad una valutazione per esami. La selezione consisterà in una prova scritta e una prova orale.

Scarica il bando.

Concorsi istruttori tecnici 2021: 4 posti a Varese

Indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti per la Provincia di Varese ed un posto per il Comune di Cairate.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve pervenire alla Provincia di Varese, pena l’esclusione, entro il 27/09/2021.

Prove d’esame

L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta sarà a contenuto teorico o teorico-pratico che, a giudizio della Commissione, potrà consistere nella trattazione di un tema, in un elaborato oppure in quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti.

Scarica il bando.

