Concorso Comune Vercelli, 15 vari profili: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale n. 69 del 31 agosto ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso Comune Vercelli per la copertura di 15 posti di vari profili professionali a tempo pieno ed indeterminato, con alcune riserve. I posti messi a disposizione sono così ripartiti:

2 posti di Direttivo Amministrativo, Categoria D;

Categoria D; 5 posti di Direttivo Tecnico, Categoria D;

Categoria D; 3 posti di Direttivo Specialista di Vigilanza, Categoria D;

Categoria D; 3 posti di Istruttore Amministrativo, Categoria C;

Categoria C; 2 posti di Istruttore Tecnico, Categoria C,

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti indispensabili per la partecipazione alla procedura concorsuale, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame.

Concorso Comune Vercelli: requisiti

Per quanto riguarda i profili professionali di Categoria D, si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

lauree triennali nelle classi specificate nei rispettivi bandi di concorso;

diplomi di cui al Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. 162/1982, di durata triennale e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/04.

I profili professionali di Categoria C richiedono invece il diploma di scuola superiore.

Ad entrambi i profili professionali sarà inoltre richiesta come requisito indispensabile la Patente B.

Concorso Comune Vercelli: invio domande

Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale devono essere inoltrate in via esclusivamente telematica entro e non oltre le ore 18 del 30 settembre 2021.

Gli aspiranti candidati dovranno presentare l’istanza di partecipazione attraverso questa piattaforma online.

Concorso Comune Vercelli: prove d’esame

Le prove d’esame di tutti i profili professionali saranno due:

prova scritta : la prova scritta consisterà in un questionario con risoluzione di casi e risposte multiple alle domande sulle materie delle prove d’esame. La votazione minima richiesta per il superamento della prova scritta è di 21/30.

: la prova scritta consisterà in un questionario con risoluzione di casi e risposte multiple alle domande sulle materie delle prove d’esame. La votazione minima richiesta per il superamento della prova scritta è di 21/30. prova orale: colloquio orale riguardante le materie della prova scritta con l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra Inglese e Francese.

Per ulteriori informazioni scarica i bandi.

Concorso Comune Vercelli: come prepararsi

