Rottamazione Ter: scade oggi 31 agosto la rata di maggio 2020. Come pagare

Scade oggi 31 agosto il termine per pagare la rata di maggio 2020 della Rottamazione ter: scadenza fissata dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis, che ha concesso ai contribuenti morosi di effettuare i pagamenti delle rate scadute del 2020, spalmando le somme nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.

Il 31 agosto è quindi la data più prossima entro cui effettuare il primo versamento post ferie estive. Dopodiché gli appuntamenti con la pace fiscale non si fermano.

Con le nuove date introdotte dal decreto Sostegni bis, chi ha aderito alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle dovrà segnare in calendario una scadenza al mese, fino al 30 novembre previsto per pagare le rate del 2021.

Rottamazione ter 31 agosto 2021: come pagare

Come spiegato sul sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, per pagare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” del “Saldo e stralcio” o della “Rottamazione-ter” ci sono diverse modalità:

dovranno essere utilizzati i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti, riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020;

contenuti nella già in possesso dei contribuenti, riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020; il servizio “ Paga on-line “, (disponibile sul nostro sito e sull’APP EquiClick). Con questo metodo è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA;

“, (disponibile sul nostro sito e sull’APP EquiClick). Con questo metodo è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA; Addebito sul conto corrente : la possibilità di richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”. Questa modalità doveva però già essere stata richiesta secondo le tempistiche dovute, cioè il titolare del conto avrebbe dovuto farlo almeno 20 giorni prima della scadenza della rata;

: la possibilità di richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”. Questa modalità doveva però già essere stata richiesta secondo le tempistiche dovute, cioè il titolare del conto avrebbe dovuto farlo almeno 20 giorni prima della scadenza della rata; È possibile effettuare il pagamento utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare l’istituto della Compensazione;

Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello” e “prenota”.

Rottamazione ter 31 agosto 2021: pagamento in ritardo

Martedì 31 agosto 2021 è la scadenza ultima per saldare la rata di maggio 2020. Tuttavia, esattamente come per tutti gli appuntamenti della Pace fiscale, anche per questa le Entrate prevedono una tolleranza di 5 giorni per i versamenti.

I contribuenti quindi hanno 5 giorni di tempo in più per mettersi in regola con le somme dovute. Dopodichè se ancora il saldo non è stato effettuato, quindi in caso di mancato, insufficiente o ulteriore tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, si perdono i benefici della “Definizione agevolata” e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.







