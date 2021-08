Dati Covid: indice RT ancora in calo all’1,01. Sicilia, Sardegna e Calabria a rischio zona gialla

Monitoraggio dati covid: a partire dal 30 agosto, l’Italia ritornerà a colorarsi di giallo. Secondo i dati dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la Sicilia ha superato i limiti percentuali consentiti dal governo per rimanere in zona bianca, arrivando ad un 11% di posti occupato in terapia intensiva (limite fissato al 10%) ed un 19% in area medica (soglia minima al 15%).

Anche la Sardegna sembra avvicinarsi ai valori previsti per l’ingresso in zona gialla: la percentuale dei ricoveri in terapia intensiva si alza al 12% e al 14% in area medica. A rischio anche la Calabria, con una percentuale di posti coperti in terapia intensiva aumentata all’8% ed una percentuale stabile al 15% o per quanto riguarda i reparti ordinari.

La cabina di regia di oggi, venerdì 27 agosto, valuterà tutti i dati a disposizione e delineerà il quadro della situazione del paese. In base al monitoraggio settimanale, in ogni caso, dovrebbe essere reso ufficiale il passaggio della Sicilia in zona gialla.

Per quanto riguarda i parametri dei contagi covid 19 questa settimana ci sono buone notizie: scende infatti ancora e si attesta ad 1,01 l’Rt che la scorsa settimana era ad 1,11. L’ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane (il 6 agosto era ad 1,56) e porta la replicazione del virus quasi a livelli soglia.

Aumenta invece l’incidenza dei contagi per 100 mila abitanti in Italia. Questa settimana – secondo i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute all’esame oggi della cabina di regia – l’incidenza è a 77 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana 20-26 agosto aggiornato a ieri contro 74 della settimana precedente e 73 di quella ancora antecedente.

“La circolazione della variante Delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura vaccinale”. Secondo la bozza del monitoraggio “una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”.







