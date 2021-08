Concorso AOU Cagliari, 57 tecnici di laboratorio: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso AOU Cagliari, per l’assunzione di 57 profili di collaboratore professionale sanitario – tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per varie Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Sardegna.

Vediamo nel dettaglio i requisiti per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste.

Concorso AOU Cagliari: requisiti

Per poter partecipare al Concorso AOU di Cagliari gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o equivalente;

idoneità all’impiego;

Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico (Classe di appartenenza L/SNT3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche), oppure un diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Decreto del Ministro della Sanità 14/09/1994 n. 745), oppure i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;

iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Concorso AOU Cagliari: invio domande

Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale dovranno essere prodotte in via esclusivamente telematica, attraverso questo portale, entro e non oltre il 26 settembre 2021.

I candidati dovranno allegare alla domanda la ricevuta attestante il versamento della tassa di ammissione al concorso di 9 euro, da effettuarsi su c.c.p. n. 83048769 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Servizio Tesoreria, o tramite bonifico bancario a favore dell’Azienda medesima presso il tesoriere Banco di Sardegna –

codice IBAN: IT27Q 01015 04800 000070277219, indicando nella causale del versamento “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n° 57 posti di Tecnico di laboratorio biomedico.”

Concorso AOU Cagliari: prove d’esame

Le prove d’esame a cui i candidati saranno sottoposti sono due:

prova scritta: svolgimento di un singolo tema a risposta unica o di più quesiti a risposta sintetica in materie inerenti al profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di laboratorio biomedico.

svolgimento di un singolo tema a risposta unica o di più quesiti a risposta sintetica in materie inerenti al profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di laboratorio biomedico. prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta ed eventuale esposizione orale di tecniche specifiche o di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. Nell’ambito di tale prova, si procederà alla verifica della conoscenza della lingua inglese, nonché dei più diffusi applicativi informatici.

Concorso AOU Cagliari: valutazione titoli e prove

La Commissione dispone complessivamente di punti 100 così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: 15 punti;

titoli accademici e di studio: 3 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici: 2 punti;

curriculum formativo e professionale: 10 punti.







