Pensioni settembre, ottobre e novembre 2021: pagamento in anticipo, calendario

Confermato il pagamento anticipato delle Pensioni anche per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2021. A stabilirlo l’Ordinanza rilasciata nella giornata di ieri dalla Protezione Civile, considerata anche la proroga dello stato di emergenza fino alla fine dell’anno 2021, che specifica nell’Articolo 1 come:

“Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:

di competenza del mese di settembre 2021, è anticipato dal 26 agosto al 1° settembre 2021;

di competenza del mese di ottobre 2021, è anticipato dal 27 settembre al 1° ottobre 2021;

di competenza del mese di novembre 2021, è anticipato dal 25 ottobre al 30 ottobre 2021.

Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.”

Vediamo nel dettaglio le date dei pagamenti delle pensioni nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, e il calendario per ritirare la pensione presso gli sportelli di Poste Italiane per il mese di settembre.

Pensioni settembre, ottobre e novembre 2021: calendario

L’Ordinanza n. 787 emanata dalla Protezione Civile, dunque, conferma una modalità che ormai si applica da molti mesi: le pensioni ritirate agli sportelli postali vengono erogate secondo un calendario anticipato rispetto al mese di competenza. Questo a causa della situazione pandemica che ha costretto gli uffici postali ad organizzare le suddette attività secondo dei protocolli di sicurezza.

Come si legge nell’Ordinanza, infatti: “Poste Italiane S.p.A. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.”

In conclusione il pagamento delle Pensioni di settembre, ottobre e novembre 2021 sarà anticipato. Ecco il calendario:

pensioni di settembre 2021: pagamento anticipato dal 26 agosto al 1° settembre 2021 ;

; pensioni di ottobre 2021: pagamento anticipato dal 27 settembre al 1° ottobre 2021;

pensioni di novembre 2021: pagamento anticipato dal 25 ottobre al 30 ottobre 2021.

Pagamento pensioni settembre: calendario cognomi

Per ritirare la pensione in contanti nell’Ufficio Postale, gli interessati dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente del mese di settembre:

dalla A alla B mercoledì 26 agosto;

dalla C alla D giovedì 27 agosto;

dalla E alla K venerdì 28 agosto;

dalla L alla O sabato mattina 29 agosto;

dalla P alla R lunedì 31 agosto;

dalla S alla Z martedì 1° settembre.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.







