I dati Covid: probabile nessuna regione in giallo. La Sicilia resta bianca

Monitoraggio covid: l’Italia ancora tutto bianca. Nessuna regione dovrebbe passare in fascia gialla da domani. Secondo quanto si apprende, infatti, sembra probabile che domani non ci sarà alcuna ordinanza covid per il passaggio di fascia delle regioni. Sicilia in primis e anche Sardegna resterebbero bianche.

La cabina di regia di oggi 20 agosto valuta tutti i dati delinenado il quadro della situazione del paese. In base al monitoraggio settimanale a cura dell’Iss e Ministero della Salute l’indice rt di contagio scende da 1,27 a 1,1.

Quella maggiormente in bilico per un passaggio di colore dal bianco al giallo sembrava la Sicilia, che oggi però ha fatto registrare una stabilità nei valori covid (10% intensive e 17% area medica). La regione era rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9% e al 10%: qui registrato un ribasso del 2% nelle intensive, passate dall’11% al 9%.

Per quanto rigarda i parametri dei contagi covid 19 questa settimana ci sono buone notizie: scende infatti ancora e si attesta ad 1,1 l’Rt che la scorsa settimana era ad 1,27. L’ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane (il 6 agosto era ad 1,56) e porta la replicazione del virus quasi a livelli soglia.

(Articolo in aggiornamento)







© RIPRODUZIONE RISERVATA