Concorso Agenzia Entrate, 2420 funzionari: istruzioni per fare domanda

Negli ultimi giorni stati pubblicati i bandi del nuovo Concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 2420 unità, di cui 2320 profili professionali di Funzionario tributario e 100 posti di Funzionario informatico. La procedura di domanda dovrà essere interamente svolta per via telematica, registrandosi su due siti distinti per bando ed inoltrando l’istanza entro il 30 settembre 2021.

Sul portale di riferimento per inoltrare la domanda di partecipazione, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida con tutte le informazioni utili per iscriversi al concorso.

Vediamo nel dettaglio tutte le istruzioni utili per iscriversi correttamente al Concorso Agenzia Entrate. Di seguito il volume per la preparazione alla prova attitudinale del concorso.

Concorso Agenzia Entrate: come registrarsi

Il primo passo della procedura per inoltrare la domanda di partecipazione è registrarsi con un nome utente ed una password ai seguenti siti, creati distintamente per i due profili di concorso:

100inf.it – Per il concorso 100 Funzionari informatici;

2320trib.it – Per il concorso 2320 Funzionari tributari.

una volta sul portale, cliccare sulla voce “Registrati”;

compilare i seguenti campi inserendo le proprie generalità ed i dati riguardo la residenza:

una volta effettuata la compilazione, cliccare sulla voce “registrati”.

Terminata la fase di registrazione, al candidato comparirà un messaggio di conferma in cui verranno visualizzati il nome utente, la password e il codice di recupero credenziali. Verrà inoltre inviata una email di conferma. A questo punto l’utente potrà procedere con la fase di compilazione della domanda.

Concorso Agenzia Entrate: inviare la domanda

Una volta effettuata la prima fase di registrazione sull’apposita piattaforma, l’utente può procedere all’inoltro dell’istanza di partecipazione al Concorso Agenzia Entrate. Si ricorda che attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere completate entro le ore 23.59 del giorno 30 settembre 2021.

Ecco come procedere:

una volta registrato sul portale, accedendo alla propria area riservata, il candidato potrà prendere visione dei profili concorsuali disponibili;

attraverso il pulsante “ CANDIDATURA ” alla destra dei profili è possibile iniziare la fase di compilazione della domanda di partecipazione;

” alla destra dei profili è possibile iniziare la fase di compilazione della domanda di partecipazione; si aprirà una schermata di acquisizione dei dati, obbligatori e non, rispondenti ai requisiti indicati nel bando di concorso, che il candidato dovrà inserire e confermare sotto la propria responsabilità;

la domanda di partecipazione potrà essere confermata premendo il pulsante “INVIO DOMANDA” posto in basso.

Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il

candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico

dall’applicazione informatica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda.

Entro il termine di presentazione delle domande, l’applicazione informatica consente di

modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione

conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di

registrazione più recente.

Concorso Agenzia Entrate: modificare la domanda

La guida dell’Agenzia delle Entrate per l’iscrizione al concorso stabilisce che la domanda di partecipazione, una volta inoltrata, può essere modificata quante volte si vuole, fino al termine ultimo riportato sul bando, ovvero il 30 settembre 2021.

Per modificare la domanda di partecipazione, il candidato dovrà:

accedere alla propria Area Riservata;

cliccare sul pulsante “MODIFICA CANDIDATURA” alla destra dei profili concorsuali disponibili;

modificare i dati inseriti;

una volta terminato, cliccare sul pulsante “MODIFICA DOMANDA” posto in basso.

Concorso Agenzia Entrate: assistenza

Per qualsiasi problema di natura tecnica insorto durante le fasi di registrazione e compilazione della domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Entrate, il candidato può rivolgersi all’Help Desk di riferimento attraverso i seguenti canali:

Email : assistenza@2320trib.it

: assistenza@2320trib.it Assistenza telefonica: 3517690632; 3517089857; 3293352387; 3293052837; 3293238428.

L’attività di help desk è garantita durante tutto il periodo utile per l’inserimento delle candidature, nelle seguenti fasce orarie: 9:30/13:30 e 14:30/18:30.

Concorso Agenzia Entrate: come prepararsi

Per la preparazione alla prova attitudinale per il Concorso Agenzia Entrate, il seguente testo offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni. Accanto ad ogni quiz è riportato il riferimento alla videolezione (in tutto sono oltre 250) in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione. I quiz sono suddivisi in 16 simulazioni, permettendo al candidato di esercitarsi nella gestione del tempo e verificare il proprio livello di preparazione. Inoltre, dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni di tutti i quiz.

