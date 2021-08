Vaccino Covid minori: dal 16 agosto senza prenotazione per la fascia 12-18. Le novità

Il rientro a scuola si avvicina, e per garantire un ritorno in sicurezza arriva il pressing del Commissario straordinario per la somministrazione del Vaccino Covid anche ai minori nella fascia tra 12 e 18 anni, che dal 16 agosto potranno vaccinarsi anche senza prenotazione.

Il Commissario Figliuolo ha infatti scritto a tutti i presidenti di Regione per invitare gli stessi a “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini” di questa fascia d’età, anche senza necessità di prenotazione.

Oltre che per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale, la somministrazione dei giovani in questa fascia d’età sarà multo utile anche alla ripresa della stagione sportiva. Si legge nella lettera che questa nuova spinta alla vaccinazione “avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire il maggiore benessere psicofisico per i più giovani“. A questo proposito, il Commissario Figliulo spiega che occorrerà spingere per completare anche la vaccinazione del “personale tecnico che opera negli impianti sportivi o presso associazioni sportive finalizzate al benessere”.

Inoltre, nei prossimi mesi arriverà anche l’autorizzazione per la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna anche agli under 12. Questo è quanto ha affermato il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli in un’intervista al quotidiano Il Messaggero.

Vaccino Covid minori: la fascia 12-18

In questo momento i vaccini disponibili per questa fascia d’età sono i sieri prodotti da Pfizer e Moderna. Dal 16 agosto dovrebbe essere possibile per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni sottoporsi alla vaccinazione anche senza prenotazione.

Secondo il report del governo, appartengono a questa fascia oltre 4 milioni di ragazzi, dei quali solo il 41% ha ricevuto la prima dose, mentre ad aver completato il ciclo vaccinale in questa fascia è stato il 24% del totale.

Vaccino Covid minori: under 12

Non esiste in questo momento un vaccino per minori di 12 anni. Per questo motivo infatti i minori che appartengono a questa fascia d’età non sono sottoposti all’obbligo di green pass.

Secondo quanto anticipato in precedenza, dall’autunno dovrebbe arrivare l’approvazione dei vaccini per gli under 12. Queste le parole del coordinatore del CTS Locatelli: “Mi faccia ricordare che in Italia, da inizio pandemia, sono morti 28 pazienti di età pediatrica. E di questi 13 avevano meno di 10 anni. Così distribuiti: 4 sotto i 3 anni, 4 dai 3 ai 5 anni, 5 dai 6 ai 10 anni” […] Inoltre, vaccinando i bambini eviteremo focolai anche nelle scuole elementari e dunque il ricorso alla didattica a distanza. Limiteremo la circolazione del virus e la possibilità che contagino genitori e nonni. Sia la società pediatrica italiana, sia quella americana sono favorevoli alla vaccinazione dei bambini”.

In accordo con @AmerAcadPeds, la @SIPediatri avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per l’età pediatrica. pic.twitter.com/FnG3QFXuBa — SIP (@SIPediatri) August 10, 2021







© RIPRODUZIONE RISERVATA