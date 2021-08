Concorso Ufficio del processo, arriva il bando per 8171 posti: come partecipare

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021 il bando di Concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento del primo contingente di 8171 addetti all’Ufficio per il processo.

Le assunzioni sono a tempo determinato e con un contratto della durata di tre anni. Il 30% dei posti disponibili su ogni distretto è riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti per la partecipazione, come fare domanda e come si svolgerà la selezione.

Concorso Ufficio del processo: i posti

Il concorso si svolge su base distrettuale. I posti saranno suddivisi in base alla disposizione indicata di seguito:

Concorso 8171 addetti Ufficio del processo Codice Concorso Posti Codice Concorso Posti Codice CASS – Corte di cassazione 200 Codice LE – Distretto della Corte di Appello di Lecce 303 Codice AN – Distretto della Corte di Appello di Ancona 140 Codice ME – Distretto della Corte di Appello di Messina 148 Codice BA – Distretto della Corte di Appello di Bari 306 Codice MI – Distretto della Corte di Appello di Milano 680 Codice BO – Distretto della Corte di Appello di Bologna 422 Codice NA – Distretto della Corte di Appello di Napoli 956 Codice BS – Distretto della Corte di Appello di Brescia 248 Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo 410 Codice CA – Distretto della Corte di Appello di Cagliari 248 Codice PG – Distretto della Corte di Appello di Perugia 107 Codice CL – Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta 106 Codice PZ – Distretto della Corte di Appello di Potenza 125 Codice CB – Distretto della Corte di Appello di Campobasso 51 Codice RC – Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria 208 Codice CT – Distretto della Corte di Appello di Catania 331 Codice RM – Distretto della Corte di Appello di Roma 843 Codice CZ – Distretto della Corte di Appello di Catanzaro 304 Codice SA – Distretto della Corte di Appello di Salerno 218 Codice FI – Distretto della Corte di Appello di Firenze 446 Codice TO – Distretto della Corte di Appello di Torino 401 Codice GE – Distretto della Corte di Appello di Genova 251 Codice TS – Distretto della Corte di Appello di Trieste 141 Codice AQ – Distretto della Corte di Appello dell’Aquila 190 Codice VE – Distretto della Corte di Appello di Venezia 388

Per ogni distretto una parte di posti è destinata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Si rimanda al bando per conoscere con precisione la quota di posti per ogni distretto.

Concorso Ufficio del processo: requisiti

Il concorso è riservato ai laureati in materie giuridiche, anche con laurea triennale, e per una quota anche ai laureati in economia e commercio e scienze politiche o titoli equiparati ed equipollenti. L’elenco dei titoli di studio richiesti è descritto esaustivamente all’articolo 2 del bando.

Per la partecipazione al concorso è inoltre necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi inoltre i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Concorso Ufficio del processo: domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata per uno solo dei codici sopra descritti ed esclusivamente per via telematica, attraverso il portale Step One 2019.

Per l’accesso è richiesto il possesso delle credenziali digitali SPID, mentre per la partecipazione sono richiesti:

indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata (PEC);

(PEC); pagamento della quota di partecipazione di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni in fase di presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 14,00 del 23 settembre 2021.

Concorso Ufficio del processo: valutazione titoli

Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

valutazione dei titoli;

prova scritta.

La valutazione dei titoli avverrà tramite l’ausilio di piattaforme digitali, sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. Per la valutazione dei titoli potranno essere attribuiti fino a 15 punti, così ripartiti:

fino a 6 punti per il voto di laurea (verrà valutato il titolo conseguito con maggior profitto tra quelli presentati);

fino a 5 punti per ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il processo;

3 punti per l’abilitazione alla professione di avvocato;

3 punti per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile;

4 punti per lo svolgimento, con esito positivo, del tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 2 punti per il servizio prestato come research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione nell’Unione europea, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo – EASO.

Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorso per ciascun distretto, oltre ad eventuali ex aequo.

Concorso Ufficio del processo: prova scritta

La prova scritta del concorso sarà unica per tutti i codici e consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30 e a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punto;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: – 0,375 punti.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova scritta. La prova verterà sulle seguenti materie:

diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese.

Il punteggio della graduatoria finale sarà ottenuto sommando i punti della valutazione dei titoli e quelli della prova scritta.

Concorso Ufficio del processo: accesso a futuri concorsi

Si legge nel comunicato stampa del Dipartimento della Funzione Pubblica che “Al termine del contratto, il servizio prestato con merito dai vincitori costituirà punteggio aggiuntivo e riserva di posti, nei futuri concorsi della Giustizia e di altre Pubbliche amministrazioni; titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario e preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, oltre a equivalere a un anno di tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e a un anno di frequenza dei corsi alla scuola di specializzazione per le professioni legali.”







