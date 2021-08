Green pass per trasporti: CdM il 5 agosto. Cosa può cambiare e da quando

Mentre dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio per ristoranti al chiuso e diverse attività economiche e sociali, il Governo sta lavorando per raggiungere entro questa settimana un accordo per l’estensione dell’obbligo del certificato anche ai trasporti e al personale scolastico.

Si attende la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri, previsti per la giornata di giovedì 5 agosto. Le disposizioni non dovrebbero però essere effettive da subito, si pensa all’entrata in vigore da settembre. Questo termine è quello per il quale sta facendo in questo momento pressing la Lega.

Si pensa all’estensione del Green Pass solo per aerei, navi, treni a lunga percorrenza. Niente green pass quindi per il trasporto pubblico, sebbene si prevede che questo venga potenziato per riuscire a garantire il distanziamento sociale, cosa che in questo momento con una capienza dell’80% non è possibile fare.

Resta anche il nodo dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, ma questa questione potrebbe essere rimandata a dopo Ferragosto, quando arriveranno i dati del personale scolastico che non vorrà vaccinarsi.

Green pass: cosa succede il 6 agosto

Come già anticipato, il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ha esteso l’uso del green pass a una serie di attività non essenziali a partire dal 6 agosto. Da questa data, la certificazione verde servirà per:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici.

Green pass per trasporti: quando arriva

Non c’è ancora una data certa per l’estensione del green pass ai trasporti. Una limitazione in tempi stretti vorrebbe dire costringere gli italiani che hanno prenotato dei vacanze in questi giorni a rivedere i propri piani. Questo è stato infatti il motivo per il quale l’estensione ai trasporti non è stata prevista dal decreto del 23 luglio.

Il leader della Lega Salvini, ai microfoni di Sky TG24 ha risposto così a una domanda sull’estensione del Green Pass ai trasporti: “Se la situazione peggiorerà tra qualche settimana o a settembre ne trarremo le conseguenze, ne riparliamo a fine agosto“. Salvini ha poi proseguito: “Incidere sulla vita di 30 milioni di italiani ad agosto mi sembra rovinare la stagione estiva al settore turistico che ha già sofferto tanto”.

Nel frattempo il Sottosegretario alla Salute, Sileri, si è detto favorevole a una rimodulazione del Green Pass in base all’andamento dei contagi. Si attende quindi l’arrivo del nuovo decreto per conoscere con certezza le tempistiche di questa ulteriore estensione. Intanto, il report del Governo sulle vaccinazioni mostra come oltre il 61% degli italiani over 12 abbia completato il ciclo vaccinale.

Si prospetta infine una battaglia in Parlamento per la conversione in legge del Decreto sul Green pass del 23 luglio, per il quale sono stati presentati oltre 1300 emendamenti. Diverse novità potrebbero arrivare quindi non solo domani ma anche alla fine di settembre.







