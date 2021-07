Concorso ICE 2021, 50 posti per vari profili: requisiti, domanda, prove

Nella Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021 sono stati pubblicati due avvisi relativi ad altrettanti bandi di concorso pubblico per il reclutamento di complessive 50 unità di area III presso l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

I posti sono così suddivisi:

30 posti di area III, orientamento servizio alle imprese su tecnologie digitali (Codice ICE-SITD);

di area III, orientamento servizio alle imprese su tecnologie digitali (Codice ICE-SITD); 20 posti di area III, orientamento socio-economico-amministrativo (Codice ICE-SEA).

Vediamo nei prossimi paragrafi come partecipare, quali sono i requisiti richiesti e come si svolgerà la selezione.

Concorso ICE 2021, 50 posti: requisiti

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali, comuni a entrambi i profili:

essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

ottima conoscenza della lingua inglese;

ottima conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di funzionario;

godimento di diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impego presso un pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Per poter partecipare è inoltre richiesta laurea triennale o magistrale o specialistica o diploma di laurea. Le classi sono diverse a seconda del profilo scelto e sono elencate all’interno dei rispettivi bandi.

Concorso ICE 2021, 50 posti: domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Step One 2019. Per l’accesso alla procedura è richiesto il possesso delle credenziali digitali SPID e di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate durante la presentazione della domanda nella piattaforma Step One 2019. Sarà possibile fare domanda fino alle fino alle ore 18 del 30 agosto 2021.

Concorso ICE 2021, 50 posti: prove

Il concorso prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

valutazione dei titoli;

prova scritta.

Alla valutazione dei titoli potranno essere assegnati fino a 30 punti, così suddivisi:

Titoli di studio – fino a 15 punti;

Servizio presso le PA – fino a 4 punti;

Servizio presso aziende private – fino a 11 punti.

La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla divise in tre diverse sezioni:

prima sezione – 55 domande sull’orientamento specifico del concorso;

– 55 domande sull’orientamento specifico del concorso; seconda sezione – 5 domande su una seconda lingua a scelta fra francese, tedesco, portoghese, spagnolo;

– 5 domande su una seconda lingua a scelta fra francese, tedesco, portoghese, spagnolo; terza sezione – 5 domande a difficoltà crescente su una terza lingua a scelta tra arabo, cinese mandarino e russo.

Alla prova verrà attribuito il seguente punteggio:

prima sezione: minimo 38,5 – massimo 55 punti;

seconda sezione: fino a 5 punti;

terza sezione: fino a 10 punti.

Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta sarà quindi di 70 punti. Per ulteriori informazioni sullo svolgimento della prova, sul programma d’esame e sulle modalità di presentazione della domanda, si rimanda al bando.







