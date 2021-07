Concorso Oss Pescara per 100 posti: atteso il bando in Gazzetta

Atteso in Gazzetta il bando del Concorso Oss Pescara per un totale di 100 posti in categoria Bs a tempo pieno e indeterminato. Importanti assunzioni che procedono in parallelo alla selezione per 100 infermieri, bandita a maggio di quest’anno.

La Commissione selezionerà i candidati sulla base dei titoli presentati e del punteggio ottenuto negli esami. Inoltre, ci sarà un punteggio maggiorato per gli operatori socio-sanitari che hanno lavorato durante l’emergenza sanitaria, come previsto dalla delibera dell’Asl Pescara n.897 del 9 giugno 2021.

Vediamo chi può accedere, come fare domanda e come è articolata la selezione.

Concorso Oss Pescara: requisiti di accesso

Al Concorso OSS Pescara possono accedere i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici, questi ultimi considerano competenze e conoscenze legate alla professione:

diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media) oppure assolvimento dell’obbligo scolastico;

(scuola media) oppure assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale riconosciuto dalla normativa vigente.

Non è previsto un limite d’età per partecipare.

Domanda concorso Oss Pescara

La domanda di partecipazione deve essere presentata online tramite il portale auslpe.iscrizioneconcorsi.it, canale istituzionale dell’Asl Pescara per la raccolta delle iscrizioni e la gestione dei candidati alle selezioni.

Le tempistiche per fare domanda non sono ancora note: il bando deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per partire con il conteggio dei giorni rimanenti. In totale dovrebbero essere 30 dal momento della pubblicazione.

Concorso Oss Pescara: prove

La selezione è articolata in:

prova preselettiva , eventuale, consistente nella verifica delle capacità logico deduttive, di analisi e risoluzione dei problemi e della conoscenza delle materie a programma;

, eventuale, consistente nella verifica delle capacità logico deduttive, di analisi e risoluzione dei problemi e della conoscenza delle materie a programma; prova pratica , basata su tecniche specifiche connesse alla professione di Oss;

, basata su tecniche specifiche connesse alla professione di Oss; prova orale, un colloquio sulle materie a programma.

La prova pratica e orale si considerano superate con un punteggio minimo di 21/30.

In totale i candidati potranno ottenere fino a 100 punti, dei quali: 40 per i titoli ; (20 per i titoli di carriera, 5 per titoli accademici e di studio, 5 per titoli scientifici e pubblicazioni, 10 per curriculum formativo e professionale);

; (20 per i titoli di carriera, 5 per titoli accademici e di studio, 5 per titoli scientifici e pubblicazioni, 10 per curriculum formativo e professionale); 60 per le prove. Per la preparazione consigliamo:

