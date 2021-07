Concorso Agenzia Dogane 2020, pubblicato l’esito preselettiva per diplomati

*aggiornamento del 28/07/2021: È stato pubblicato l’esito della prova preselettiva del concorso per diplomati. Tutti i candidati possono accedere alla propria area riservata sul sito adm.concorsismart.it per conoscerne l’esito. Al link in basso è possibile consultare l’avviso con il punteggio minimo utile per l’accesso alla prova scritta, diviso in base ai codici di concorso.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 12/07/2021: L’Agenzia delle Dogane ha reso noto tramite un avviso l’aumento del numero di candidati ammessi alla prova scritta del Concorso per i profili professionali di diplomati. La determinazione prevede la seguente modifica:

All’art. 7, comma 9, del bando di concorso, le parole “un numero di

candidati pari a quattro volte il numero dei posti previsto per ciascun codice di concorso” sono sostituite con le parole “un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti previsto per ciascun codice di concorso”.

Leggi l’avviso.

*aggiornamento del 9/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 è stato pubblicato l’avviso di pubblicazione di una determinazione direttoriale che rettifica del bando di concorso per laureati, aumentando il numero di ammessi a sostenere la prova scritta. La determinazione prevede la seguente modifica:

“Sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a sei volte il numero dei posti previsto per ciascun codice di concorso dell’Area giuridico amministrativa e a quattro volte il numero dei posti previsto per ciascun codice di concorso dell’Area tecnico scientifica, più eventuali candidati collocatisi a parità di punteggio all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria. A tal fine saranno predisposti distinti elenchi per ciascun codice di concorso. Il punteggio conseguito al termine della prova preselettiva non concorre in alcun caso alla formazione della valutazione finale di merito”.

Viene inoltre pubblicata la quinta rettifica alla banca dati, che elimina ulteriori quesiti errati. C’è tempo fino alle 23.59 del 10 luglio per segnalare altri eventuali errori.

Leggi la determinazione direttoriale di rettifica

*aggiornamento dell’8/07/2021: L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato quattro rettifiche alla banca dati della prova preselettiva, precedentemente resa nota per i profili di laureati. Alcuni quiz presentavano infatti refusi o imprecisioni, dunque l’Agenzia provvederà ad eliminarli dal database dal quale saranno estratti i quiz da sottoporre ai candidati durante la prova d’esame.

I candidati possono inviare, fino alle ore 23.59 del 10 luglio, eventuali segnalazioni inerenti

anomalie nella formulazione dei quesiti al seguente indirizzo email:

test.concorso.funzionari@adm.gov.it. Di seguito gli elenchi dei quesiti soppressi:

*aggiornamento del 2/07/2021: l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la banca dati anche per il profilo dei laureati, che resterà online fino alla mezzanotte del 12 luglio.

Vai alla banca dati

Eventuali anomalie possono essere segnalate a test.concorso.funzionari@adm.gov.it.

Nell’avviso di pubblicazione della banca dati l’Agenzia ha fornito indicazioni anche sull’utilizzo di fogli e penne:

“Si comunica, inoltre, che per lo svolgimento delle prove non sarà consentito l’utilizzo di fogli o penne per calcoli e/o annotazioni. Eventuale materiale cartaceo in possesso del candidato non potrà essere in alcun modo utilizzato e andrà rimosso dal banco prima dello svolgimento della prova e per tutta la durata della stessa”.

*aggiornamento del 28/06/2021: L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato l’elenco di tutte le domande della banca dati della prova preselettiva che contengono refusi o imprecisioni, e che saranno eliminati dal database dal quale saranno estratti i quiz da sottoporre

ai candidati durante la prova d’esame.

I candidati possono inviare, fino alle ore 23.59 del 28 giugno, eventuali segnalazioni inerenti anomalie nella formulazione dei quesiti al seguente indirizzo email: test.concorso@adm.gov.it.

Rettifica Banca dati

*aggiornamento del 24/06/2021: sul sito le convocazioni alla prova preselettiva per la procedura dei laureati (766 posti) ripartite per regioni, turni e sedute giornaliere. Le sedi regionali per lo svolgimento della prova preselettiva sono variate esclusivamente per i candidati residenti/domiciliati in Puglia e in Basilicata che sono convocati presso l’Ente autonomo Fiere di Foggia.

Eventuali variazioni dei calendari e degli elenchi allegati verranno pubblicati il 30 giugno.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 21/06/2021: la banca dati per i 460 diplomati è online sulla pagina dedicata al concorso.

Vedi i quesiti

*aggiornamento del 16 giugno 2021: è stata pubblicata la ripartizione dei candidati per regione, turni e sedute giornaliere. Ulteriori informazioni circa la sede, la data e l’ora precise saranno indicate nella lettera di partecipazione che i candidati riceveranno nei prossimi giorni a mezzo mail dall’indirizzo concorsismart@pec.it.

Inoltre si segnala che eventuali comunicazioni di variazione dei calendari e degli elenchi

saranno pubblicati il 23 giugno 2021 sul portale dell’Agenzia nella sezione dedicata alla

procedura concorsuale, solo in caso di effettiva necessità.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 15 giugno 2021: è stato pubblicato il calendario delle prove preselettive e l’elenco delle sedi. Le prove si terranno:

dal 30 giugno 2021 all’8 luglio 2021 per 460 diplomati;

per 460 diplomati; dal 12 luglio al 15 luglio 2021 per 766 laureati.

Ecco l’elenco delle sedi:

Sicilia Fiera del Sud Siracusa, Via Epipoli 250 Lazio/Residenti all’Estero Fiera di Roma Roma, Via Portuense 1645/47 Toscana/Umbria Arezzo Fiere e Congressi Arezzo, Via Spallanzani 23 Piemonte/Valle d’Aosta GL Events – Lingotto Fiere Torino, Via Nizza 294 Liguria RDS Stadium Genova, Lungomare G. Canepa 155 Lombardia Superstudio Events Milano, Via Tortona 27 Puglia/Basilicata Fiera del Levante Bari, via G. Verdi Veneto/Trentino/FriuliVG Fiera Verona Verona, Viale del Lavoro 8 Emilia Romagna Fiera di Bologna Bologna, Viale della Fiera 20 Marche Fermo Forum Fermo, via G. Agnelli Campania Mostra d’Oltremare Napoli, viale J. F. Kennedy 54 Sardegna Fiera di Cagliari Cagliari, viale A. Diaz Calabria Cala Palafiori Reggio Calabria, via Vecchia Pentimele Abruzzo/Molise Fiera di Pescara Pescara, via Tirno 431

Leggi l’avviso e le istruzioni per la partecipazione

*aggiornamento del 14 giugno 2021: sono state estratte le lettere alfabetiche dell’iniziale del cognome dei candidati da cui partire per la redazione del calendario delle

prove preselettive, che cominceranno dal 30 giugno 2021:

766 laureati: estratta la lettera H – Leggi l’avviso;

estratta la lettera H – Leggi l’avviso; 460 diplomati: estratta la lettera I – Leggi l’avviso.

Inoltre,

*aggiornamento del 28 maggio 2021: Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’avviso riguardante la data di svolgimento delle prove preselettive dei concorsi. Queste si svolgeranno a partire dal 30 giugno 2021, mentre il 14 giugno verrà pubblicato il calendario delle prove e i dettagli sulle sedi d’esame. Sono più di 100.000 le domande pervenute per il bando per diplomati, più di 75.000 le domande per il bando per laureati.

Leggi l’avviso

*aggiornamento 18 maggio 2021: le informazioni sulle date delle prove preselettive verranno rese note con avviso sul sito dell’Agenzia delle Dogane il 28 maggio.

Leggi l’avviso

Cambiano le modalità di svolgimento delle prove del Concorso Agenzia Dogane 2020: sul sito istituzionale sono state pubblicate le rettifiche ai bandi per 460 diplomati (qui l’avviso) e per 766 laureati (qui l’avviso).

La selezione consisterà in una prova preselettiva (eventuale), una prova scritta e una prova orale. Le nuove indicazioni prevedono quindi l’eliminazione della seconda prova scritta e la possibilità di presentare la domanda di partecipazione fino al 13 maggio 2021.

Vediamo assieme le novità, concentrandoci in particolare sulla preselezione.

Concorso Agenzia Dogane 2020: tutte le prove

I partecipanti del Concorso Agenzia Dogane devono affrontare le seguenti prove:

La prova verrà attivata secondo le seguenti condizioni:

per 766 funzionari

– area giuridico-amministrativa: con la ricezione di un numero di domande pari o superiore a 8 volte i posti a concorso per ciascun codice;

– area tecnico-scientifica: con la ricezione di un numero di domande pari o superiore a 4 volte i posti a concorso per ciascun codice;

– area giuridico-amministrativa: con la ricezione di un numero di domande pari o superiore a 8 volte i posti a concorso per ciascun codice; – area tecnico-scientifica: con la ricezione di un numero di domande pari o superiore a 4 volte i posti a concorso per ciascun codice; per 460 assistenti, con la ricezione di un numero di domande pari o superiore a 5 volte i posti a concorso per ciascun codice.

E’ possibile che per alcuni profili non sia attivata la preselezione se il numero delle domande è inferiore ai livelli stabiliti.

Quesiti

La preselezione è unica per tutti i profili a concorso ed è così strutturata:

766 laureati (funzionari) 460 diplomati (assistenti) Un test di 70 minuti con 70 quesiti a risposta multipla, di cui: 18 attitudinali, per la verifica della capcità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico (anziché 25);

12 su diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria (anziché 15);

15 di lingua inglese (anziché 20);

5 sulle basi di office automation (anziché 10). Un test di 50 minuti con 50 quesiti a risposta multipla, di cui: 18 attitudinali, per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico (anziché 20);

12 su diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria (anziché 10) ;

15 di lingua inglese (anziché 10);

5 sulle basi di office automation (anziché 10).

La prova verrà svolta con l’utilizzo di strumenti informatici.

Valutazione e ammissione alla prova scritta

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta non data o non valida;

– 0,33 punti per ogni risposta errata.

Il punteggio ottenuto non incide sulla posizione nella graduatoria finale di merito. La prova, infatti, serve per una prima scrematura dei candidati.

Saranno ammessi alle prove scritte:

per 766 funzionari

– area giuridico-amministrativa: un numero di candidati pari a 5 volte i posti per ciascun codice più ex aequo;

– area tecnico-scientifica: un numero di candidati pari a 3 volte i posti per ciascun codice più ex aequo;

– area giuridico-amministrativa: un numero di candidati pari a 5 volte i posti per ciascun codice più ex aequo; – area tecnico-scientifica: un numero di candidati pari a 3 volte i posti per ciascun codice più ex aequo; per 460 assistenti, un numero di candidati pari a 3 volte i posti per ciascun codice di concorso.

Verranno predisposti specifici elenchi per ciascun codice di concorso.

Banca dati

La banca dati è una raccolta di 5000 quesiti su materie utili per esaminare la preparazione dei candidati durante le sessioni di preselezione. Il giorno della prova verrà estratto il numero di quiz stabilito per ogni tipologia.

Nei 10 giorni prima della prova verrà pubblicata.

Diario

Le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid che, di fatto, limitano lo svolgimento della selezione dei concorsi pubblici, hanno portato a una serie di rinvii della comunicazione sulle prove del Concorso Agenzia Dogane 2020.

Viste le modifiche alla selezione e la riapertura dei termini per fare domanda, ulteriori informazioni saranno date a partire dal 17 maggio 2021 sul sito istituzionale.

L’orario e la data di convocazione stabilite nell’avviso dovranno essere rispettate, la mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.

Concorso Agenzia Dogane 2020: come prepararsi

Per la preparazione consigliamo il volume di Giuseppe Cotruvo, suddiviso in 2 parti:

la prima con una panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni raccolte in 15 simulazioni con soluzione commentata e riferimento alla videolezione (ragionamento numerico, numerico deduttivo, critico numerico, astratto, verbale, critico verbale, logica deduttiva e comprensione verbale);

assegnate negli ultimi anni raccolte in (ragionamento numerico, numerico deduttivo, critico numerico, astratto, verbale, critico verbale, logica deduttiva e comprensione verbale); la seconda con elementi teorici e quiz a risposta multipla su strumenti di office automation, diritto penale e funzioni di polizia giudiziaria.

Nella sezione online collegata al libro sono presenti:

videolezioni di Giuseppe Cotruvo, uno dei massimi esperti di logica;

una selezione di quiz di lingua inglese, office automation e funzioni della polizia giudiziaria;

un simulatore online di quiz.

Una volta pubblicata la banca dati verrà resa disponibile online.

