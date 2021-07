Concorsi istruttori amministrativi 2021, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area amministrativa con i nuovi Concorsi istruttori amministrativi 2021. Negli ultimi mesi sono stati disposti diversi bandi da parte di alcuni Comuni per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C.

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.198.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti, le prove descritte nei bandi di ciascun concorso e i testi per studiare . Di seguito un indice dei contenuti:

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 250 posti a Roma

Il Comune di Roma ha indetto l’apertura di un nuovo concorso pubblico per 250 istruttori amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata a partire dal 23 aprile ed entro le ore 18.00 del 24 maggio 2021 esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile sulla rete internet su questo indirizzo previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Prove d’esame

Eliminata la prova preselettiva, il Concorso Comune Roma prevede solamente un’unica prova scritta digitale, avviata entro i primi di giugno, e consisterà nella somministrazione di 60 quesiti specifici relativi ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 40 posti a Genova

Il Comune di Genova ha indetto l’apertura di un concorso per la copertura di 40 posti di istruttore amministrativo, esperto contabile in categoria C, a tempo pieno ed indeterminato per il triennio 2021/2023.

Invio domande

I candidati al concorso pubblico del Comune di Genova, dovranno inoltrare la domanda di partecipazione, munendosi anticipatamente delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE), in via esclusivamente telematica attraverso la pagina web del comune. Sarà possibile candidarsi entro e non oltre le ore 00:00 del 19 maggio 2021.

Prove d’esame

I candidati dovranno sottoporsi a una prova scritta e ad una orale. Saranno ammessi a partecipare alla prova prova d’esame i 160 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella fase di valutazione dei titoli.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 199 posti Azienda Zero Veneto

L’Azienda Zero Veneto ha disposto un concorso pubblico per la copertura di 199 posti di istruttore amministrativo, categoria C.

Invio domande

Le richieste di partecipazione potranno essere presentate in via esclusivamente telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite questo link, presente nella sezione “Concorsi e avvisi”.

Prove d’esame

Le prove d’esame invece saranno tre, così suddivise:

prova scritta: potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema;

potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema; prova pratica: verterà su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale richiesta, sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché nella risoluzione di casi pratici, anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale;

verterà su tecniche specifiche o nella predisposizione di documenti e/o atti amministrativi connessi alla qualificazione professionale richiesta, sui medesimi argomenti della prova scritta, nonché nella risoluzione di casi pratici, anche inerenti problematiche di tipo organizzativo e relazionale; prova orale: riguarderà le stesse materie delle prove scritta e pratica (più inglese e informatica).

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 21 posti Asp Palermo

L’Asp di Palermo ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 21 posti del profilo professionale di assistente amministrativo, categoria C.

Invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet dell’Azienda (www.asppalermo.org – sezione concorsi), entro e non oltre il 4 luglio 2021.

Prove d’esame

prova scritta : svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica;

: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica; prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta anche mediante l’uso di apparecchiature informatiche;

predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta anche mediante l’uso di apparecchiature informatiche; prova orale: colloquio attinente le materie proposte per la prova scritta e sulla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 10 posti a Pegognaga

Il Comune di Pegognaga, in provincia di Mantova (Lombardia) ha indetto un concorso per istruttori amministrativi contabili. È infatti prevista la selezione di 10 risorse – categoria C – per assunzioni a tempo indeterminato e pieno.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso del Comune di Pegognaga per istruttori amministrativi contabili dovrà essere redatta secondo l’apposito modello allegato. Infine, andrà presentata entro le ore 12.00 del giorno 5 Luglio 2021.

Prove d’esame

Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili al concorso sia superiore a 50, avrà luogo una preselezione. I candidati saranno selezionati sulla base di due prove d’esame: una scritta e una orale.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 7 posti a Dalmine

Il Comune di Dalmine ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domanda

La domanda di partecipazione al presente concorso, redatta in carta libera, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Dalmine, P.zza Libertà 1, 24044 Dalmine (Bg) entro le ore 12 del 25 luglio 2021.

Prove d’esame

prova scritta: quesiti a risposta sintetica oppure quesiti a risposta multipla, da risolvere nel tempo massimo di un’ora;

prova orale.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 12 posti in Provincia di Monza e della Brianza

La Provincia di Monza e della Brianza ha aperto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici posti di assistente amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto ore settimanali, di cui otto posti riservati ai volontari delle Forze armate.

Invio domande

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12 del 26 agosto 2021, attraverso la procedura telematica accessibile dal sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.

Prove d’esame

Le prove del concorso si articoleranno nelle seguenti fasi:

una eventuale prova preselettiva che la Provincia di Monza e della Brianza si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a 50;

una prova scritta, per i soli candidati che avranno superato la prova preselettiva;

una prova orale.

Concorsi istruttori amministrativi 2021: 14 posti AOU Padova

L’AOU di Padova ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 14 assistenti amministrativi, categoria C, riservati ai lavoratori disabili di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Invio domande

Le domande di partecipazione andranno presentate al seguente link entro il 19 agosto 2021: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/.

Prove d’esame

Le prove d’esame del concorso saranno:

una eventuale prova preselettiva;

una prova scritta;

una prova pratica;

una prova orale.

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

