Addio Canone Rai in bolletta: novità e cosa cambia a fine 2022

Mario Draghi è pronto a disintegrare la riforma Renzi sull’inserimento del Canone Rai in bolletta. Il pagamento della tassa tv uscirà fuori dalla bolletta dell’elettricità entro fine 2022 e si tornerà presumibilmente al versamento autonomo dell’imposta.

Questo emerge, come riportato da Il Messaggero, dalla volontà del governo di mantenere l’impegno preso con l’Unione europea, in vista dell’approvazione del Recovery Plan, e di adeguarsi alla richiesta di cancellazione degli “oneri impropri” dai costi dell’energia. Perchè così viene visto l’accorpamento del canone in bolletta: un onere improprio che ha reso le utenze dei cittadini italiani molto più onerose.

La tassa per la detenzione di apparecchi radio-televisivi, 9 euro al mese per 10 mesi, era stata accorpata alle utenze elettriche da una riforma del 2015 voluta dall’ex premier Matteo Renzi con la Legge di Stabilità.

Secondo l’accordo siglato con Bruxelles, l’approvazione delle nuove misure concorrenziali in Cdm dovrà avvenire entro luglio 2021, ma per la sua adozione definitiva c’è tempo fino a dicembre 2022. Non si sa quindi se il governo Draghi inserirà la norma già nel disegno di legge sulla concorrenza, che dovrebbe atterrare sul tavolo del Consiglio dei ministri di giovedì, o se la faccenda seguirà un iter parlamentare a parte.

Canone Rai in bolletta: cosa cambia da fine 2022

Come anticipato, il governo Draghi dovrà approvare entro il 31 dicembre 2022, d’accordo con l’Ue, le nuove misure concorrenziali (il disegno di legge sulla concorrenza dovrebbe approdare in Cdm giovedì 28 luglio).

“Le misure di accompagnamento per garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell’elettricità entreranno in vigore al più tardi il 31 dicembre 2022”, è scritto l’allegato di esecuzione del Consiglio europeo sull’approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza per l’Italia (Pnrr).

In sostanza, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il premier Draghi ha promesso all’Ue l’abolizione dell’obbligo per i venditori di elettricità di “raccogliere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l’energia”.

In questo disegno di legge sulle misure concorrenziali potrebbe già essere inserita la fuoriuscita del Canone Rai di 90 euro dalla bolletta dell’elettricità, considerato come onere improprio per i cittadini. Ma non è certo. Tutto potrebbe seguire un iter parlamentare a sè.

La riforma Renzi sul Canone Rai in bolletta

La tassa sul possesso di un apparecchio tv e radio diffusione era stata rivista nel 2015 dall’allora premier Matteo Renzi, che aveva promosso e varato una riforma sul suo pagamento. Venne stabilito l’accorpamento del canone nella bolletta dell’elettricità secondo questi importi: 9 euro al mese per 10 mesi. Totale 90 euro.

Nel 2016, anno in cui fu introdotto del canone in bolletta, il 41% in più delle famiglie versò l’imposta. L’incasso totale aggiuntivo (rispetto all’anno precedente) fu di oltre 420 milioni di euro.

Ora, da fine 2022 si potrebbe tornare al versamento autonomo dell’imposta sul possesso dell’apparecchio radio-televisivo. Di fatto quelle 90 euro suddivise in 10 euro per 10 mesi usciranno dalla bolletta dell’elettricità e torneranno a essere riscosse a parte, come era stato prima del 2016.







