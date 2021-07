Concorsi Regione Veneto, 50 posti vari profili: requisiti e prove

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 16 luglio 2021 sono stati pubblicati cinque bandi dei Concorsi Regione Veneto finalizzati all’assunzione di 50 unità di personale. I posti messi a disposizione appartengono a profili diversi:

30 posti di Collaboratore professionale amministrativo cat. B – vai al bando, suddivisi nelle seguenti sedi regionali:

– 14 a Venezia Centro Storico, Mestre e Marghera

– 4 a Belluno

– 3 a Treviso

– 3 a Verona

– 2 a Padova

– 2 a Rovigo

– 2 a Vicenza

Vediamo nel dettaglio i requisiti per partecipare ai Concorsi Regione Veneto, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame.

Concorsi Regione Veneto: requisiti

I requisiti specifici che i candidati devono possedere alla data di scadenza del bando per poter partecipare ai concorsi, variano per ciascun profilo professionale richiesto dai bandi.

Per i 30 Collaboratori Amministrativi, categoria B, è richiesto uno dei seguenti titoli:

diploma di scuola superiore conseguito prima del riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali (DpR 15 marzo 2010 n. 88);

per i diplomati ante riforma: attestato di qualifica almeno biennale rilasciato dalla Regione o diploma di qualifica almeno biennale ad indirizzo informatico o aziendale, economico, amministrativo purché il piano di studi preveda l’insegnamento di materia informatiche

diplomi di maturità quinquennale ad indirizzo informatico

diplomi di maturità quinquennale + corsi legalmente riconosciuti in materia informatica o certificazione ECDL oppure avvenuto superamento di un esame universitario in informatica.

Per i 6 Assistenti Tecnici, Cat. C: è richiesto uno dei seguenti titoli:

diploma di Geometra, conseguito presso un Istituto tecnico per Geometri (vecchio ordinamento) o di Perito edile

diploma di scuola superiore afferente al settore “tecnologico” indirizzo “Costruzioni, Ambiente e territorio”, rilasciato dagli Istituti tecnici di cui al D.P.R. 15/03/2010 n. 88, (nuovo ordinamento)

titolo superiore “assorbente” delle aree Ingegneria e Architettura tra quelli elencati nel bando.

Per i 6 Assistenti Economici, Cat. C: è richiesto uno dei seguenti titoli:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un Istituto tecnico – settore economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing (AFM) o relazioni internazionali per il marketing (RIM).

titolo superiore “assorbente” delle aree Economia, Scienze Politiche e Scienze dell’Amministrazione tra quelli elencati nel bando.

Per i 4 Assistenti Informatici, Cat. C: è richiesto uno dei seguenti titoli:

diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito informatico, perito elettronico, perito in informatica e telecomunicazioni; ragioniere programmatore

diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” articolazione “Sistemi informativi aziendali”;

maturità scientifica indirizzo scienze applicate;

diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico

titolo superiore “assorbente” dell’area Informatica e Telecomunicazioni tra quelli elencati nel bando.

Per i 4 Specialisti Amministrativi, Cat. D: è richiesto uno dei seguenti titoli:

diplomi di laurea (DL) vecchio ordinamento (e titoli equiparati ed equipollenti) in Giurisprudenza o Scienze Politiche

laurea di primo livello nelle stesse aree disciplinari (ex DM 509/1999) n. 02, 06, 14, 15, 19, 31, 35, 36, 37

laurea triennale nelle stesse aree disciplinari (ex D.M. 270/2004) L-14; L-39; L-20; L-36; L-16; L-39; L-37; L-40; L-41.

Concorsi Regione Veneto: invio domanda

A tutti i concorsi è possibile iscriversi fino alle ore 12:59 del 23 agosto 2021 dal portale https://regioneveneto.iscrizioneconcorsi.it. Al sistema si accede con SPID o CIE (Carta di Identità elettronica) oppure con credenziali ISON se già registrato in precedenza (si veda il bando).

Concorsi Regione Veneto: prove d’esame

Per tutti i profili di categoria B e C la selezione consisterà in:

prova scritta , da sostenersi con l’ausilio di strumenti informatici e digitali, avrà un contenuto teorico-pratico e consisterà in quiz a risposta multipla oppure quesiti a risposta aperta e sintetica. La prova potrà svolgersi in forma digitale da remoto oppure in presenza nel pieno rispetto di protocolli sanitari vigenti;

, da sostenersi con l’ausilio di strumenti informatici e digitali, avrà un contenuto teorico-pratico e consisterà in quiz a risposta multipla oppure quesiti a risposta aperta e sintetica. La prova potrà svolgersi in forma digitale da remoto oppure in presenza nel pieno rispetto di protocolli sanitari vigenti; prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta e potrà svolgersi anche un accertamento pratico delle conoscenze e delle abilità informatiche.

Per il solo profilo di categoria D (ovvero di Specialista Amministrativo) è prevista la possibilità di svolgere anche una prova preselettiva, per ridurre il numero di candidati da ammettere alla prova scritta, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 200. La prova, da sostenersi con l’ausilio di strumenti informatici e digitali, potrebbe svolgersi anche da remoto e consisterà in un test a quiz. Le altre:

prova scritta: potrà avere un contenuto teorico-pratico oppure consistere in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica oppure in una serie di quiz a risposta multipla;

potrà avere un contenuto teorico-pratico oppure consistere in una serie di quesiti a risposta aperta e sintetica oppure in una serie di quiz a risposta multipla; prova orale: vertente sulle materie della prova scritta, potrà svolgersi anche un accertamento pratico delle conoscenze e delle abilità informatiche.

Le prove si svolgeranno con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e potrebbero anche svolgersi da remoto, in base a quanto deciderà l’Amministrazione, oppure in sedi decentrate.

Concorsi Regione Veneto: come prepararsi

Per il profilo di Assistente Tecnico consigliamo il seguente volume, composto da:

manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2020);

raccolta di quesiti a risposta multipla “Quiz per istruttore e istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2020) che permette la veloce e sicura autoverifica di quanto appreso e, allo stesso tempo, di esercitarsi e familiarizzare con la tipologia di prova a quiz.

Per il profilo in categoria D di Specialista Amministrativo, consigliamo il seguente volume:

