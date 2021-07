Tfa sostegno 2021, tutti i bandi delle Università (aggiornato al 22/07)

In arrivo in questi giorni i bandi di selezione del Tfa Sostegno 2021, destinati ai corsi di specializzazione sul sostegno organizzati e gestiti dai diversi Atenei. Ogni Università seguirà tempi diversi per l’espletamento delle prove, ad accezione delle preselettive che saranno svolte a livello nazionale a partire dal prossimo 20 settembre fino al 30 dello stesso mese.

Vediamo ora nel dettaglio quali Atenei hanno già pubblicato il bando di riferimento per il Tfa Sostegno 2021.

Tfa sostegno 2021: bandi pubblicati

Di seguito un elenco aggiornato delle Università che hanno pubblicato il bando di selezione per il Tfa Sostegno 2021 e non:

Tfa sostegno 2021: calendario preselettive

Come si legge nel decreto del 6 luglio 2021, le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate:

20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;

23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;

24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;

30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

Inoltre, tutti i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.

Coloro in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.

Tfa sostegno 2021: come prepararsi

Per la preparazione delle prove consigliamo:

