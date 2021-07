Le regole della liquidazione e dichiarazione Iva precompilata

Per le operazioni del secondo semestre 2021 e per l’anno 2022 le bozze sono predisposte soltanto per chi liquida l’IVA con cadenza trimestrale per opzione. Per gli anni 2021 e 222 le bozze non vengono predisposte per: chi applica un regime speciale ai fini IVA (ad es., agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita di beni usati);

applica l’IVA separatamente per obbligo di legge (ad es., che esercita contestualmente un’attività di impresa e una professione) o a seguito di opzione relativamente alle diverse attività esercitate;

chi aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e d.m. 13.12.1979) o partecipa a un gruppo IVA di cui al successivo art. 70-bis e seguenti);

chi nell’anno di riferimento è stato oggetto di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

soggetti indicati all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, che applicano la “riscossione dei pagamenti”; cioè pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2000, n. 196, e altri soggetti presenti nell’elenco pubblicato ai sensi del d.m. 9.1.2018;

commercianti al minuto che adottano il “metodo di ventilazione dei corrispettivi”, cioè corrispettivi che non sono distinti per aliquota;

operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. 5.8.2015, n. 126;

cessioni di beni, prestazioni di servizi tramite distributori automatici di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 5.8.2015, n. 12;

soggetti che erogano prestazioni sanitarie. Dal 1°.1.2022, in via sperimentale, le bozze sono predisposte per chi effettua la liquidazione dell’”IVA per cassa” di cui all’art. 32-bis del d.l. 22.6.2012, n. 83.