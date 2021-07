Concorsi Comune Venezia, 41 posti area tecnica e amministrativa: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale numero 56 del 16 luglio 2021 ha reso nota l’apertura di due Concorsi indetti dal Comune di Venezia, per titoli ed esami, per la copertura di 41 posti di vari profili professionali in area tecnica ed amministrativa, così ripartiti:

28 posti di istruttore amministrativo, categoria C;

di istruttore amministrativo, categoria C; 13 posti di istruttore tecnico, categoria C.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti di partecipazione, le modalità di invio delle domande e le prove d’esame. Volumi utili per la preparazione: Manuale per Istruttore Amministrativo, Kit per Istruttore Tecnico.

Concorsi Comune Venezia: requisiti

Per poter partecipare ai concorsi, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

disposizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età; idoneità fisica.

Vi sono inoltre dei requisiti specifici per ciascun profilo professionale. Per istruttore tecnico, i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità di geometra;

diploma di perito edile o esame di Stato di Scuola Superiore di II grado in tecnico delle costruzioni;

un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato dal diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria civile o in Ingegneria Edile o in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale o in Urbanistica o in Ingegneria per l’ambiente e il territorio di durata quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento), oppure da lauree specialistiche D.M. 509/99, magistrali D.M. 270/04 laurea triennale nelle classi riportate sul bando.

Per il profilo di istruttore amministrativo:

diploma scuola media superiore (maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea.

Concorsi Comune Venezia: invio domande

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura online, accedendo al sito www.comune.venezia.it, sezione Concorsi e consulenze – Bandi di concorso, entro e non oltre il 15 agosto 2021.

Concorsi Comune Venezia: prove d’esame

L’Amministrazione di entrambi i concorsi potrà procedere alla disposizione di una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le 300 unità, e consisterà nella somministrazione di test a risposta multipla riguardanti le materie indicate dal bando, compresa la conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Il 25 agosto 2021 verranno comunicati ai candidati se la preselezione avrà luogo e il relativo calendario.

Per il profilo professionale di istruttore amministrativo le prove d’esame saranno:

prova scritta: test a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica e/o in un elaborato a contenuto teorico/pratico sulle materie sotto indicate:

test a risposta multipla e/o quesiti a risposta sintetica e/o in un elaborato a contenuto teorico/pratico sulle materie sotto indicate: – Ordinamento istituzionale e contabile degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000); – Elementi di Diritto Amministrativo. prova orale: verterà sulle materie che formano oggetto della prova scritta e inoltre:

Gli esami concorsuali del profilo di istruttore tecnico saranno costituiti da una prova scritta e da una prova orale alla quale accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una valutazione non inferiore a 21/30. La prova orale s’intende superata con il

conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30.

Per ulteriori informazioni scaricare i bandi:

Concorsi Comune Venezia: come prepararsi

Per la preparazione al concorso del profilo professionale di istruttore amministrativo consigliamo il seguente volume, per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa e dell’area contabile negli Enti locali:

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell'area amministrativa e dell'area contabile negli Enti locali.



Il Kit per il concorso di istruttore tecnico è composto da:

manuale di preparazione “Istruttore e Istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2020);

raccolta di quesiti a risposta multipla “Quiz per istruttore e istruttore direttivo area tecnica” (ed. 2020) che permette la veloce e sicura autoverifica di quanto appreso e, allo stesso tempo, di esercitarsi e familiarizzare con la tipologia di prova a quiz.

Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione a tutte le prove d'esame per i concorsi pubblici da Istruttore e Istruttore direttivo dell'Area tecnica (cat. C e D), indetti dagli Enti locali.









