Assegno temporaneo figli 2021: come richiedere l’ISEE

Operativo, a decorrere dal 1° luglio 2021, il nuovo assegno temporaneo per i figli minori. L’assegno, in particolare, è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Chiaramente, al fine di accedere all’agevolazione in questione, occorre soddisfare determinati requisiti e condizioni: una su tutte l’ISEE.

Ma cosa bisogna fare per richiedere l’ISEE? Quali sono i documenti da presentare? A chi presentarli? Ecco una breve guida sui passaggi da eseguire per accedere all’assegno temporaneo per i figli minori.

Assegno temporaneo figli 2021: l’ISEE

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

In particolare:

l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;

l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 euro (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Esempi:

nucleo familiare composto da due figli minori, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 335 euro (167,5 x 2);

nucleo familiare composto da tre figli minori, di cui uno disabile, con ISEE pari a 15.000 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 376,7 euro [(108,9 x 3) + 50].

Assegno temporaneo figli 2021, Isee: documenti d’identità

Per la compilazione della DSU servono innanzitutto:

Documento d’identità e Codice fiscale del dichiarante;

e Codice fiscale del dichiarante; Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare compreso il coniuge non residente e il figlio a carico non convivente (se ha meno di 26 anni, non ha figli o non è coniugato).

Isee 2021: documenti per il reddito

Chi presenta la DSU nel 2021 deve prendere a riferimento i redditi prodotti nel 2019. Infatti, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Tuttavia, resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi ed i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’Isee corrente.

Pertanto, i documenti da raccogliere sono:

Certificazione Unica, Modello 730, Modello Unico 2020 redditi 2019;

Qualsiasi documento attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali, somme esenti da tassazione, borse di studio, redditi prodotti all’estero;

Denuncia IRAP (per gli imprenditori agricoli);

I residenti in Trentino dovranno dichiarare tutte le indennità percepite come Assegno regionale, Assegno famiglie numerose e Redditi di garanzia.

Isee 2021: documenti per il patrimonio mobiliare

Per attestare il patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2020 si considerano:

Conti correnti bancari e / o postali;

Titoli di stato;

Libretti di deposito;

Azioni;

Obbligazioni;

Strumenti assicurativi di risparmio.

detenuti in Italia o all’estero.

La documentazione da presentare comprende:

I dati identificativi dei rapporti bancari o strumenti finanziari come indicazione del tipo di conto, codice fiscale della banca o società di gestione patrimoniale, data di apertura ed eventuale chiusura del rapporto;

come indicazione del tipo di conto, codice fiscale della banca o società di gestione patrimoniale, data di apertura ed eventuale chiusura del rapporto; Estratti conto mensili o trimestrali;

mensili o trimestrali; Patrimonio netto risultante da bilancio ovvero l’ammontare delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti (per società e lavoratori autonomi).

Isee 2021: documenti per il patrimonio immobiliare

Per le DSU presentate nel 2021 si prendono a riferimento gli immobili posseduti al 31 dicembre 2020, per i quali si dovranno allegare:

Certificati catastali, atti notarili di compravendita o successione;

Quota capitale residua per i mutui stipulati per l’acquisto o la costruzione degli immobili.

Per coloro che invece sono in affitto è necessario il contratto di locazione registrato.

Isee 2021: documenti per i veicoli

Per i veicoli di proprietà alla data di presentazione della DSU si dovranno fornire targa o estremi della registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o ai Registri delle Imbarcazioni da Diporto (RID) per auto e moto di cilindrata pari o superiore ai 500 cc ovvero di navi e imbarcazioni da diporto.

Isee 2021: documenti per certificare disabilità

In caso di disabilità i richiedenti dovranno presentare i documenti che la certificano oltre ad eventuali spese sostenute per il ricovero in strutture sanitarie o residenziali ovvero per l’assistenza personale / domiciliare.

Assegno temporaneo figli 2021, Isee: come presentarlo

La Dsu può essere presentata:

all’ ente che eroga la prestazione sociale agevolata ;

; al Comune ;

; a un Centro di Assistenza Fiscale ;

; online, tramite PIN, sul sito dell’INPS, nella sezione “Servizi online”, cliccando sui “Servizi per il Cittadino”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA