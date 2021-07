Concorso Asl Napoli, 21 assistenti amministrativi: requisiti e prove

La Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2021, ha reso nota l’apertura di un nuovo Concorso Asl Napoli, per titoli ed esami, per la copertura di 21 posti per il profilo di assistente amministrativo, categoria C, del ruolo amministrativo – area comparto -, di cui il 30 per cento riservati ai volontari delle FF.AA., congedati senza demerito dalle ferme contratte e di cui quattro posti ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame. Per la preparazione: Manuale completo di Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e Aziende ospedaliere), Quiz Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie.

Concorso Asl Napoli: requisiti

Per poter partecipare al Concorso Asl Napoli, gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impegno stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Concorso Asl Napoli: invio domande

I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso entro e non oltre le ore 24 del 13 agosto 2021, in modalità esclusivamente telematica, attraverso questo portale.

Concorso Asl Napoli: prove d’esame

Le prove d’esame cui i candidati saranno sottoposti sono complessivamente tre, così ripartite:

prova scritta: svolgimento di un tema o di quesiti a risposta multipla o sintetica;

svolgimento di un tema o di quesiti a risposta multipla o sintetica; prova pratica: predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o di atti connessi alla pratica professionale del profilo messo a concorso;

predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o di atti connessi alla pratica professionale del profilo messo a concorso; prova orale: colloquio vertente sugli argomenti della prova scritta, dove saranno valutate anche la conoscenza dell’inglese e delle apparecchiature informatiche più diffuse.

Concorso Asl Napoli: valutazione titoli e punteggi

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così suddivisi:

30 punti per i titoli;

per i titoli; 70 punti per le prove.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

prova scritta: 30 punti;

30 punti; prova pratica: 20 punti;

20 punti; prova orale: 20 punti.

I punti per la valutazione dei titoli:

titoli di carriera: 15 punti;

15 punti; titoli accademici e di studio: 4 punti;

4 punti; pubblicazioni e titoli scientifici: 4 punti;

4 punti; curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Concorso Asl Napoli: come prepararsi

Il primo manuale serve per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili i testi degli atti amministrativi in formato word e i testi delle leggi.

Il secondo è una raccolta di quesiti a scelta multipla sugli argomenti inerenti le selezioni, che permetterà al candidato di verificare il proprio livello di preparazione, assicurando una maggiore familiarità con i test ed un proficuo utilizzo del tempo a disposizione durante le prove. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili ulteriori quiz, simulazioni e contenuti aggiuntivi di interesse per la preparazione al concorso.

