Concorsi assistente sociale 2021: tutti i bandi attivi e come prepararsi

Sono diverse le posizioni da assistente sociale aperte quest’anno. Nuove possibilità di lavoro sono quindi sbloccate con nuovi Concorsi assistente sociale 2021.

Vedremo in questo articolo un elenco in continuo aggiornamento sui concorsi attivi indetti da Comuni e vari Enti per coprire posti da assistente sociale, a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno, approfondendo i requisiti necessari alla partecipazione e la tipologia di prove.

Concorsi assistente sociale 2021: i requisiti richiesti

Per poter partecipare ai concorsi per assistente sociale è di norma necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche riferite al profilo di assistente sociale;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato arrivo e passivo;

non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

assolvimento degli obblighi di leva per i nati fino al 1985.

I requisiti specifici riguardano invece il titolo di studio richiesto, che in questo caso è rappresentato da:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6 ai sensi del DM 509/99 o laurea in Servizio Sociale classe L-39 ai sensi del DM 270/04, oppure

Laurea Magistrale/Specialistica in Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57/S ai sensi del DM 509/99 o Servizio Sociale e Politiche Sociali classe LM-87 ai sensi del DM 270/04, oppure

Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L. 341/1990, oppure

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 così come modificato dal D.P.R. 05/07/1989 n. 280 con valore abilitante alla professione di Assistente Sociale, oppure

Altro titolo abilitante alla specifica professione previsto dalla legislazione vigente.

Inoltre, un altro requisito necessario è l’iscrizione all’albo professionale. Potrebbe essere richiesta l’iscrizione alla sezione “A” o “B”, in base al bando. Talvolta, per alcuni bandi, è anche richiesto il possesso della patente di categoria B.

Concorsi assistente sociale 2021: 3 posti a San Polo di Piave (TV)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 dell’8 giugno 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di tre posti, a tempo indeterminato e parziale, profilo professionale di istruttore direttivo – assistente sociale, categoria D – presso i Comuni di:

San Polo di Piave, un posto a tempo parziale di 30/36 ore;

Salgareda, un posto a tempo pieno;

Chiarano, un posto a tempo parziale di 25/36 ore.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire al Comune di San Polo di Piave entro le ore 12 dell’8 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Polo di Piave negli orari di

apertura al pubblico;

all’Ufficio Protocollo del Comune di San Polo di Piave negli orari di apertura al pubblico; raccomandata A/R (farà fede la data e ora di arrivo presso l’ufficio protocollo del

comune);

(farà fede la data e ora di arrivo presso l’ufficio protocollo del comune); per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la domanda è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando, la cui ricevuta andrà allegata alla domanda di partecipazione insieme a:

copia di un documento d’identità in corso di validità;

curriculum vitae formato europeo.

Prove

Le prove d’esame saranno due:

una prova scritta a contenuto teorico-pratico;

a contenuto teorico-pratico; una prova orale.

In sede di prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica. Per ulteriori informazioni circa il programma d’esame e la presentazione della domanda, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 7 posti a Pomigliano d’Arco (NA)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2021 l’avviso di indizione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio per il reclutamento, a tempo determinato, di complessive 7 unità di personale profilo assistente sociale, categoria D1, da impiegare nell’attuazione delle attività connesse alla realizzazione dei patti per l’inclusione sociale (PaIS). Il concorso è indetto dal Comune di Pomigliano d’Arco in quanto ente capofila dell’ambito territoriale sociale N25.

I posti in questione sono a tempo determinato, per 36 ore settimanali e per 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, fino al 31/12/2022. Eventualmente è prevista la possibilità di un’estensione per ulteriori 12 mesi.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile qui, e fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pomigliano d’Arco, Capofila dell’Ambito Territoriale N25, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.pomiglianodarco@legalmail.it. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è l’11 luglio 2021, ore 23.59.

Alla domanda andranno allegati:

schema di autovalutazione dei titoli;

Curriculum vitae formato europeo;

ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Valutazione titoli e colloquio

La selezione si svolgerà attraverso la valutazione di:

titoli;

esperienza professionale;

competenze, tramite colloquio vertente sulle materie indicate nel bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 4 posti a Venezia

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato presso i Centri servizi dell’IPAV di Venezia. Al concorso si applica la riserva di due posti in favore dei volontari delle Forze Armate.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va inviata esclusivamente online attraverso l’apposito portale concorsi. Il termine ultimo per la presentazione è il 15 luglio 2021, alle ore 24. Per la partecipazione è richiesto inoltre il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando, la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda insieme agli altri documenti richiesti dal bando.

Prove

Le prove del concorso saranno le seguenti:

eventuale prova preselettiva , in ragione del numero di domande pervenute;

, in ragione del numero di domande pervenute; prova scritta ;

; prova orale ;

; valutazione dei titoli.

Per maggiori dettagli sul concorso si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 7 posti a Bondeno (FE)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2021, è indetta una selezione pubblica a valenza sovra comunale finalizzata alla copertura di complessivi 7 posti di assistente sociale, categoria giuridica D, CCNL comparto funzioni locali, a tempo

indeterminato ed a tempo pieno, presso i Comuni di Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Cento.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente entro il 15 luglio 2021 attraverso uno dei seguenti canali:

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

valutazione dei titoli;

prova scritta;

prova orale.

Per ulteriori informazioni sulle prove, sul programma d’esame e per tutti i dettagli, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 7 posti a Seregno (MB)

Sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2021 è stato pubblicato un avviso di indizione di un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di assistente sociale, categoria D, di cui uno a tempo parziale a ventiquattro ore settimanali, nei comuni appartenenti all’Ambito territoriale e distrettuale di Seregno.

I posti sono così ripartiti:

un posto a tempo pieno – Comune di Giussano;

un posto a tempo parziale 24 ore settimanali – Comune di Lentate sul Seveso;

un posto a tempo pieno – Comune di Meda;

due posti a tempo pieno – Comune di Seregno;

due posti a tempo pieno – Comune di Seveso.

Domanda

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online attraverso il portale concorsi del Comune di Seregno, accedendo tramite credenziali SPID. Si potrà presentare domanda fino alle ore 13.00 del 16 luglio 2021. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 3,90 euro effettuato tramite PagoPA.

Prove

Le prove del concorso saranno le seguenti:

preselezione tramite valutazione dei titoli;

prova scritta ;

; prova orale.

Per maggiori dettagli sul concorso si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 2 posti a Villafranca di Verona

Un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2021 comunica l’indizione di un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, presso il Comune di Villafranca di Verona (VR).

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire al Comune di Villafranca di Verona entro le ore 12 del 16 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca di Verona negli orari di

apertura al pubblico;

all’Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca di Verona negli orari di apertura al pubblico; raccomandata A/R ;

; mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la domanda è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Le prove d’esame saranno due:

una prova scritta a contenuto teorico-pratico;

a contenuto teorico-pratico; una prova orale.

In sede di prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per ulteriori informazioni circa il programma d’esame e la presentazione della domanda, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Ginosa (TA)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 giugno 2021 è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso il Comune di Ginosa (TA).

Domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso l’apposito portale concorsi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 19 luglio 2021. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Le prove del concorso saranno le seguenti:

eventuale prova preselettiva , in ragione del numero di domande pervenute;

, in ragione del numero di domande pervenute; prova scritta a contenuto teorico ;

; prova scritta a contenuto teorico-pratico ;

; prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 1 posto a Corbola (RO)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 22 giugno 2021 è stato pubblicato un avviso di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di assistente sociale, categoria D1, del C.C.N.L. regioni ed autonomie locali, presso il Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali con sede a Corbola (RO).

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e va fatta pervenire all’Ente entro il 23 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Per il concorso in questione sono previste le seguenti prove:

prova scritta ;

; prova orale.

Per maggiori informazioni sul concorso si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto ad Arsago Seprio (VA)

Sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 22 giugno 2021 è stato pubblicato un avviso riguardante l’indizione di una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di funzionario socio educativo/assistente sociale, categoria D1, con contratto di formazione e lavoro, a tempo parziale diciotto ore e determinato della durata di ventiquattro mesi, presso il Comune di Arsago Seprio (VA).

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e va fatta pervenire all’Ente entro il 22 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva , in ragione del numero di domande pervenute;

, in ragione del numero di domande pervenute; prova scritta a contenuto teorico-pratico ;

; prova orale.

Per ulteriori informazioni sul programma d’esame e sulla selezione, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Reggiolo (RE)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 22 giugno 2021 è pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Assistente sociale, presso il Comune di Reggiolo (RE), a tempo pieno e indeterminato, categoria D1.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso l’apposita procedura online accessibile dal sito istituzionale del Comune. Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 14 del 22 luglio 2021. Per la partecipazione è richiesto il possesso delle credenziali SPID e il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva , in ragione del numero di domande pervenute;

, in ragione del numero di domande pervenute; prova scritta ;

; prova orale ;

; valutazione dei titoli.

Per ulteriori informazioni sul programma d’esame e sul concorso, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Porto Sant’Elpidio (FM)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021 è indetto un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di porto Sant’Elpidio (FM).

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata esclusivamente online attraverso il portale concorsi del Comune di Porto Sant’Elpidio. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 26 luglio 2021.

Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 15 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva , in ragione del numero di domande pervenute;

, in ragione del numero di domande pervenute; prova scritta a contenuto teorico ;

; prova scritta a contenuto teorico-pratico ;

; prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso si rimanda al bando. La normativa del programma delle prove è invece consultabile a questo indirizzo.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto per l’Unione Comuni della Presolana

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2021 è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo – assistente sociale, categoria giuridica ed economica D1, presso l’Unione Comuni della Presolana.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e va fatta pervenire all’Ente entro il 29 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, effettuabile agli estremi indicati nel bando, la cui ricevuta andrà allegata alla domanda di partecipazione.

Prove

L’esame consisterà in:

una prova scritta;

una prova orale.

Per maggiori informazioni sul concorso e sul programma d’esame, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 3 posti a Bolgare (BG)

Sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2021 è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al servizio tutela minori ed ai servizi sociali

dell’Ambito di Grumello del Monte, con assunzione da parte dei Comuni di Bolgare, di Calcinate e di Chiuduno.

Domanda

La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e va fatta pervenire all’Ente entro il 29 luglio 2021 attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per la partecipazione al concorso è richiesto inoltre il pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

L’esame consisterà in:

una prova scritta;

una prova orale.

Per maggiori informazioni sul concorso e sul programma d’esame, si rimanda al bando e ai contenuti presenti nella sezione concorsi del sito istituzionale del Comune di Bolgare.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Quarrata (PT)

Un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2021 comunica l’indizione di un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il Comune di Quarrata (PT).

Domanda

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online seguendo la procedura presente nella sezione Servizi Online della pagina istituzionale del Comune di Quarrata. Il termine ultimo per la presentazione è il 29 luglio 2021. Si potrà accedere alla procedura online attraverso credenziali SPID o CNS.

Per la partecipazione al concorso è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva , in ragione del numero di domande pervenute;

, in ragione del numero di domande pervenute; prova attitudinale ;

; prova scritta a contenuto teorico ;

; prova scritta a contenuto teorico-pratico ;

; prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: 6 posti a Sassari

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo pieno e determinato di sei assistenti sociali, categoria D.

Domanda

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online seguendo la procedura presente nell’apposito portale concorsi del Comune di Sassari. Il termine ultimo per la presentazione è il 29 luglio 2021. Si potrà accedere alla procedura online attraverso credenziali SPID o CNS.

Per la partecipazione al concorso è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 3,87 euro effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando, la cui ricevuta andrà allegata in fase di presentazione della domanda.

Valutazione dei titoli

La selezione verrà effettuata tramite valutazione dei titoli. L’elenco dei titoli valutabili è presente in dettaglio all’interno del bando. Verranno valutati:

Titoli di studio e culturali – fino a 9 punti;

Titoli di servizio – fino a 18 punti;

Idoneità in concorsi pubblici per profilo di Assistente sociale – fino a 3 punti.

Concorsi assistente sociale 2021: 2 posti a Cologno Monzese (MI)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 luglio 2021 è stato pubblicato l’avviso di indizione di un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Cologno Monzese (MI).

Domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma concorsi del Comune di Cologno Monzese. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 17 luglio 2021.

Per la partecipazione al concorso è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Le prove d’esame saranno due:

una prova scritta;

una prova orale.

Per maggiori informazioni sul concorso e sul programma d’esame, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Villasor (SU)

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, n. 52 del 2 luglio 2021, è indetto un Concorso Pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale 50% e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, Categoria D, Settore Socio Assistenziale, presso il Comune di Villasor (SU). Il concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate.

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, secondo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata personale, all’indirizzo: concorsi@pec.comune.villasor.ca.it.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 2 agosto 2021, per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

eventuale prova preselettiva , in ragione del numero di domande pervenute;

, in ragione del numero di domande pervenute; prova scritta ;

; prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Farra di Soligo (TV)

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2021, è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, a tempo indeterminato e pieno, categoria D, presso l’IPAB “Istituto Bon Bozzolla“ di Farra di Soligo (TV).

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta semplice, secondo lo schema scaricabile a questo indirizzo, e fatta pervenire all’Ente attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

corriere espresso;

Posta Elettronica Certificata.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 5 agosto 2021, per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

La selezione si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

prova scritta a contenuto teorico ;

; prova scritta a contenuto teorico-pratico ;

; prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso e per il programma d’esame, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: un posto a Ficarolo (RO)

Sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2021 è stato pubblicato un avviso di indizione di selezione pubblica per l’assunzione di un assistente sociale, categoria di accesso D/D1 del CCNL comparto funzioni locali – a tempo indeterminato e parziale all’83,33% – presso il settore amministrativo del Comune di Ficarolo (RO).

Domanda

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 5 agosto 2021, domanda di partecipazione redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile a questo indirizzo. La domanda potrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano;

raccomandata A/R;

Posta Elettronica Certificata.

Alla domanda andrà inoltre allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le modalità indicate nel bando.

Prove

Le prove d’esame si articolano in:

una prova scritta ;

; una prova orale.

Per ulteriori informazioni sul concorso e sul programma d’esame, si rimanda al bando.

Concorsi assistente sociale 2021: come prepararsi

Per la preparazione allo svolgimento delle prove del concorso per assistenti sociali si consigliano i seguenti testi:

