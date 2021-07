Riforma PA, semplificazione, innovazione al centro del Forum “Cantiere Innovazione”

Con i saluti di Tiziano Treu, Presidente del CNEL, e l’intervento di apertura del Ministro Renato Brunetta, martedì 6 luglio prenderà avvio la prima edizione del Forum “Cantiere Innovazione”.

Sarà l’occasione per fare il punto su assi, azioni e misure previste dal PNRR e sui fattori in grado di facilitarne la rapida ed efficace attuazione, fra i quali la riforma della P.A., la semplificazione dei rapporti con imprese e cittadini e l’innovazione tecnologica.

Forum Cantiere Innovazione: dall’Agenda per la semplificazione 2020-23 al PNRR

In particolare, l’attenzione si concentrerà su soluzioni e metodologie concrete per agevolare processi di sburocratizzazione, innovazione dei processi e modelli virtuosi di collaborazione, in coerenza con quanto già previsto dall’Agenda governativa per la semplificazione 2020-2023.

Il Forum sarà trasmesso in diretta streaming dalle 10.00 alle 13.30.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito:

https://cantiereinnovazione.it/







© RIPRODUZIONE RISERVATA