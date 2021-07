Concorsi Asp Catanzaro, 32 posti di amministrativi: requisiti e prove

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numero 52 del 2 luglio 2021 i bandi dei nuovi Concorsi Asp Catanzaro, riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura dei seguenti posti:

21 posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno;

11 posti di collaboratore amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame cui i candidati saranno sottoposti. Libri utili per la preparazione: [/libprof] Kit completo di preparazione al Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo nelle Aziende sanitarie, Manuale di Quiz per Assistente e Collaboratore Amministrativo.

Concorsi Asp Catanzaro: requisiti

Per poter partecipare ai Concorsi Asp Catanzaro gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi;

idoneità fisica all’impiego;

appartenenza alla categoria di cui alla Legge n. 68/1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, attestata da certificato di iscrizione nelle liste Provinciali della Provincia di

Catanzaro, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del

presente bando;

titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera di Assistente Amministrativo;

godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Per il profilo di collaboratore amministrativo occorre inoltre essere in possesso di un titolo di studio previsto per l’accesso alla carriera di Collaboratore Amministrativo Professionale.

Concorsi Asp Catanzaro: invio domande

Per essere ammessi a partecipare al concorso in questione, gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato e debitamente sottoscritta, indirizzata alla Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100 Catanzaro, entro e non oltre l’1 agosto 2021.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; sulla busta contenente la domanda e

la documentazione devono essere riportate le indicazioni del nome, cognome ed

indirizzo del candidato e deve essere, altresì, riportata la dicitura “contiene documentazione di partecipazione al concorso pubblico riservato alle categorie protette per Collaboratore Amministrativo”;

• presentata, in orario di servizio, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’U.O. Affari

Generali e Assicurazioni dell’intestata Azienda, sito in Via Vinicio Cortese n. 25 – 88100

Catanzaro;

• mediante Posta Elettronica Certificata esclusivamente all’indirizzo: gru.iscrizione.concorsi@pec.asp.cz.it

Concorsi Asp Catanzaro: prove d’esame

Le prove di esame dei concorsi sono le seguenti:

prova scritta : consistente nella redazione di una relazione su argomento inerente al profilo professionale oggetto del concorso o anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la materia stessa. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30;

: consistente nella redazione di una relazione su argomento inerente al profilo professionale oggetto del concorso o anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la materia stessa. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30; prova pratica : consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: consistente in un colloquio su argomenti inerenti al profilo professionale oggetto del concorso. La prova sarà volta, altresì, ad accertare la conoscenza di elementi di informatica nonché a verificare la conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua

straniera scelta tra le seguenti: Inglese – Francese. Tale scelta deve essere indicata

nella domanda di partecipazione.

In entrambi i concorsi il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Concorsi Asp Catanzaro: come prepararsi

Il primo kit contiene due volumi:

• il manuale di preparazione: un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi, con schemi di atti e provvedimenti amministrativi e una ricca rassegna dei testi di normativa e giurisprudenza più importanti;

• la raccolta di quiz a risposta multipla con soluzione commentata, con simulazioni delle varie prove concorsuali ed esempi di tracce delle prove.

Il secondo volume, grazie ad un’ampia raccolta di quesiti a scelta multipla sugli argomenti inerenti le selezioni, permetterà al candidato di verificare il proprio livello di preparazione, assicurando una maggiore familiarità con i test ed un proficuo utilizzo del tempo a disposizione durante le prove.

Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e Aziende ospedaliere) Fosco Foglietta (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi. Questa seconda edizione contiene tutti...



Quiz Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) Ivano Cervella, 2021, Maggioli Editore 2021, Questo libro nasce con l’intento di essere uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso per collaboratore e assistente amministrativo indetto dalle aziende sanitarie. Il testo, grazie ad un’ampia raccolta di quesiti a scelta multipla sugli...









