Licenziamenti, raggiunto l’accordo: prima la Cig, poi blocco selettivo

Il 30 giugno è prevista la scadenza del blocco generalizzato dei licenziamenti. Nei giorni scorsi i sindacati sono scesi in piazza per chiedere la proroga, in contrasto con le voci di Confindustria che ne chiedono lo sblocco.

Il contrasto è arrivato anche al Governo: le varie parti che lo compongono hanno idee diverse, e per allentare le tensioni è intervenuto il premier Draghi che nella serata del 28 giugno durante la cabina di regia chiamata a discutere sul destino di migliaia di lavoratori, ha provato a mediare proponendo una soluzione che accontentasse tutte le parti.

La proposta di Draghi prevede una proroga selettiva del blocco dei licenziamenti, per i settori più colpiti dalla pandemia e che ancora fanno fatica a riprendersi, primo su tutti il settore tessile. Per questi settori sarà garantita la proroga della cassa integrazione Covid-19 fino al 31 ottobre. Non solo, dopo un incontro durato oltre 6 ore tra le parti sociali che si è tenuto nella giornata del 29 giugno, si è arrivati a un’intesa che prevede, per tutte le aziende, la raccomandazione ad utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali previsti prima di ricorrere ai licenziamenti.

Il provvedimento, dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi, 30 giugno. Vediamo nei prossimi paragrafi alcune anticipazioni.

Licenziamenti: proroga selettiva del blocco

Come già anticipato, la proroga interesserà i settori che non hanno ancora vissuto una ripresa dalla crisi. Si parla del settore tessile e dei settori correlati (abbigliamento, produzione articoli in pelle, calzature) ma si fisserà anche un criterio trasversale per non correre il rischio di incappare in situazioni di incostituzionalità.

Il criterio sarebbe il ricorso alla cassa Covid-19. Potranno accedere alla proroga le aziende che hanno fatto più ricorso alla Cig Covid nei mesi scorsi. La platea di beneficiari potrebbe inoltre essere estesa anche alle aziende che fanno parte degli 85 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Licenziamenti: l’accordo con le parti sociali

Nel comunicato stampa che ha fatto seguito all’incontro del 19 giugno tra il premier Draghi, il Ministro Orlando, Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative e Confapi, si legge che:

“Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua”.

Sono in arrivo quindi novità per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, prima su tutte la previsione di ulteriori settimane di Cassa integrazione.

Licenziamenti: nuova Cigs

Previste dal nuovo provvedimento in arrivo anche altre 13 settimane di Cigs per le aziende in crisi sopraccitate.

Con l’arrivo del decreto-legge in Consiglio dei Ministri, si potrà conoscere con certezza l’estensione del provvedimento, mentre nuove misure potrebbero essere adottate in fase di conversione del Decreto Sostegni bis, in questo momento in discussione alla Camera.

Nel frattempo, il MEF in un comunicato stampa ha annunciato la proroga del termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Le altre misure sulle quali la cabina di regia ha espresso parere favorevole riguardano l’estensione, fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali e la sospensione del programma Cashback.







