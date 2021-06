EasyCassa, il registratore telematico ad hoc per il settore Food

Grazie all’ultima legge di bilancio 2020, il Governo ha attuato una serie di manovre che conducono alla digitalizzazione dei processi fiscali, invitando i consumatori a effettuare sempre più pagamenti digitali.

Anche per i commercianti sono previsti provvedimenti anti-evasione: infatti, con la legge di bilancio 2020, è arrivato l’obbligo per coloro che hanno un’attività di dotarsi di un registratore di cassa telematico, con cui gestire la fatturazione e l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Grazie ai moderni registratori di cassa telematici si può non solo gestire le procedure fiscali e burocratiche, ma anche organizzare tutte le fasi di vendita al dettaglio.

Mooney lancia EasyCassa, il registratore di cassa con il cloud integrato

EasyCassa, il nuovo registratore di cassa in abbonamento dedicato a tutte le strutture ricettive del settore Food&Beverage, è dotato di terminale touch da 15,6 pollici, stampante fiscale, cassetto portadenaro e tastierino qwerty, offerti in comodato d’uso. Se all’apparenza EasyCassa potrebbe sembrare un normale dispositivo di cassa, sotto la scocca nasconde un software gestionale innovativo ed avanzato, ricco di funzionalità che abbracciano ogni aspetto dell’attività di vendita al dettaglio del settore Ho.Re.Ca.. Dall’emissione di conti (anche separati o alla romana) alla gestione di tavoli, sale e comande, fino alla registrazione dei dati dei clienti per l’emissione di fatture elettroniche illimitate.

Il registratore di cassa telematico EasyCassa procede in automatico per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi fiscali e burocratici: le fatture vengono emesse direttamente dal punto cassa e vengono poi archiviate in ordine cronologico sul portale Cloud. Il gestore può controllare in ogni momento lo stato delle fatture emesse e ricevute così come le note di credito, ed esportarle facilmente per consegnarle al commercialista.

Perché EasyCassa conviene così tanto

Ma c’è di più: gli esercenti che sceglieranno il registratore su EasyCassa.it per la propria attività avranno a disposizione un servizio in abbonamento All in One, che include tutto ciò che serve al punto vendita senza la complicazione di acquistare a parte moduli extra e licenze a pagamento.

Ecco cosa offre il servizio in abbonamento All in One di EasyCassa:

5 dispositivi diversi connessi tra loro e sempre aggiornati con gli ultimi software ed app Android installabile su tutti i dispositivi che occorrono;

gestione automatica della Lotteria degli Scontrini e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate;

assistenza tecnica dedicata 365 giorni l'anno, verifiche periodiche fiscali, installazione e formazione anch'esse incluse nell'offerta.







