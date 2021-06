Concorso Polizia di Stato riservato a militari per 1350 posti: pubblicata graduatoria finale

*aggiornamento del 25/06/2021: Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021, è stata resa nota la pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori. Nell’imminenza dell’avvio al corso di formazione, un avviso nel sito istituzionale della Polizia di Stato invita i vincitori ad aderire alla campagna vaccinale secondo le vigenti disposizioni governative.

Consulta e scarica la graduatoria finale

Pubblicate le nuove date di svolgimento della prova scritta del Concorso Polizia di Stato per 1350 posti. Dal 1 al 5 marzo 2021 le aule dell’Ergife Palace Hotel di Roma verranno adibite per l’inizio della selezione.

Ricordiamo che il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie concorsi ed esami n.38 del 15-05-2020. La procedura è riservata ai volontari delle Forze Armate. Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente trovarsi in una delle seguenti condizioni entro il termine di invio delle domande:

essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

essere volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Vediamo assieme requisiti, modalità di invio della candidatura e prove di verifica della preparazione.

Concorso Polizia di Stato: requisiti

Entro la data di avviamento a selezione i candidati devono mantenere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente, eccezione fatta per riservatari senza servizio militare;

o equipollente, eccezione fatta per riservatari senza servizio militare; avere tra i 18 e i 25 anni compiuti , termine elevato a 3 anni in relazione all’effettivo servizio prestato;

, termine elevato a 3 anni in relazione all’effettivo servizio prestato; possedere qualita’ di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale nell’espletamento dei compiti connessi alla qualifica (verranno accertati in fase di selezione).

Non sono ammessi invece espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio e non per motivazioni legate all’idoneità psicofisica, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonche’ coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

Consulta il bando

Concorso Polizia di Stato: domande

La domanda di partecipazione doveva essere compilata e inviata telematicamente entro il termine perentorio dei 30 giorni, ovvero il 14 Giugno.

La piattaforma di riferimento per la procedura di iscrizione è concorsionline.poliziadistato.it, accessibile con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Candidati qui

Concorso Polizia di Stato: prove

La selezione concorsuale è organizzata per titoli ed esami, nel dettaglio:

prova scritta , un questionario con domande a risposta multipla di cultura generale sulle

materie di cui all’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 129/2005, nonche’ sull’accertamento della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse in linea con gli standard europei;

, un questionario con domande a risposta multipla di cultura generale sulle materie di cui all’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 129/2005, nonche’ sull’accertamento della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse in linea con gli standard europei; accertamento efficienza fisica , a cui accederanno i primi 2700 idonei della precedente prova;

, a cui accederanno i primi 2700 idonei della precedente prova; accertamento psico-fisico ;

; accertamento attitudinale ;

; valutazione dei titoli.

Il mancato superamento di una prova o di un accertamento comporta l’esclusione dal concorso.

Date prove concorso Polizia di Stato

Dopo una serie di rinvii sono state rese note le date della prova scritta del Concorso Polizia di Stato riservato ai volontari delle Forze Armate: il test si svolgerà dal 1 al 5 marzo 2021 presso l’Ergife Palace Hotel di Roma.

Consulta il nuovo calendario

I candidati dovranno presentarsi con un valido documento d’identità e la tessera sanitaria.

