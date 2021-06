Mascherine all’aperto, stop all’obbligo dal 28 giugno: le novità

Il CTS ha dato l’ok alla fine dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, già dal 28 giugno, quando l’Italia sarà tutta in Zona Bianca. Il parere arriva dopo un confronto durato più di due ore tra gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. Tra le due ipotesi sul tavolo, 28 giugno e 5 luglio, si è scelta la data più prossima.

Scrive il Comitato in una nota: “Il Cts ritiene che nell’attuale scenario epidemiologico a partire dal 28 giugno con tutte le regioni in zona bianca ci siano le condizioni per superare l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento“. Non è uno stop assoluto quindi, le mascherine andranno indossate all’aperto quando non si potrà garantire il distanziamento, come ad esempio nelle code, ai mercati, alle fiere.

Intanto, la prima a muoversi in questa direzione era stata la Provincia Autonoma di Bolzano. Il Presidente Kompatscher ha infatti firmato un’ordinanza nei giorni scorsi che prevede lo stop all’obbligo in Alto Adige a partire da oggi. Si dovrà comunque indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e all’aperto quando non sarà possibile mantenere il distanziamento.

Mascherine all’aperto: i commenti della politica

Ad anticipare lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto era stato il Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, pur precisando la necessità di portare la mascherina sempre con sé, per utilizzarla quando ci sarà bisogno. Secondo le parole di Sileri in un’intervista a Repubblica infatti “Sarà come gli occhiali per leggere da vicino, che si portano sempre in tasca“.

L’iniziativa è stata ripresa più volte nei giorni scorsi dal mondo della politica, il leader della Lega Salvini aveva incontrato la settimana scorsa il premier Draghi per parlare dello stop all’obbligo, anche il Ministro degli Esteri Di Maio si era espresso in favore della misura.

Dopo la decisione del CTS è arrivato il commento del Ministro della Salute Speranza, che su Facebook ha ricordato come il superamento dell’obbligo avverrà “sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts“.

Mascherine all’aperto: la situazione in Italia

I dati sulla situazione dei contagi sono incoraggianti, calano i ricoverati in terapia intensiva e la campagna vaccinale prosegue spedita, il report del Governo segnala come oltre 16 milioni di persone abbiano completato il ciclo vaccinale, mentre ormai oltre il 51% della popolazione italiana ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Quasi tutta l’Italia è passata in in Zona bianca a partire dal 21 giugno, con l’eccezione della Valle d’Aosta il cui passaggio è previsto per il 28 giugno. Con tutta l’Italia in Zona Bianca dalla prossima settimana e l’arrivo dell’estate, lo stop all’obbligo delle mascherine anche all’aperto rappresenta un altro segnale di ripartenza dopo le recenti riaperture.

Mascherine all’aperto: gli altri Paesi

Anche gli altri Paesi si stanno muovendo in questa direzione: la Francia ha annunciato lo stop alle mascherine all’aperto a partire dal 17 giugno, con 10 giorni di anticipo rispetto alla data originariamente fissata. Si dovranno ancora usare nei luoghi chiusi e in quei luoghi all’aperto dove è facile formare assembramenti, come le file d’attesa, il mercati, gli stadi.

Anche la Germania ha disposto lo stop all’uso delle mascherine all’aperto, stesso discorso per Grecia, Belgio e Polonia.

Tuttavia, c’è crescente preoccupazione per la circolazione delle varianti, prima su tutte la variante Delta, il cui dilagare in Gran Bretagna ha costretto il Ministro Speranza a disporre una quarantena di 5 giorni per chi proviene dal Regno Unito.

Mascherine all’aperto: il CTS

Proprio a causa delle varianti, sulla questione sullo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto era di fondamentale importanza attendere il parere del CTS. Sempre il Comitato Tecnico Scientifico dovrà fissare prossimamente i criteri per la riapertura delle discoteche, che potrebbe avvenire nei primi giorni di luglio con l’obbligo del green pass.

Lo stop alle mascherine all’aperto rappresenta una forma di sollievo dato l’arrivo del caldo estivo, e un passo avanti verso il ritorno alla normalità.







