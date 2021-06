Concorso Regione Campania, Centri per l’impiego: bando in arrivo per 100 posti

Altre assunzioni in arrivo con un nuovo concorso della Regione Campania per 100 posti presso i Centri per l’impego della Regione.

A darne comunicazione il Consigliere regionale Diego Venanzoni, che in una dichiarazione a Fanpage annuncia: “L’unica grande possibilità di riscatto per la regione Campania oltre alla grande iniziativa per il concorsone, è infatti rafforzare i centri per l’impiego. In questo modo si rafforza il matching tra domanda e offerta nel mondo lavoro, coinvolgendo anche i privati nel mondo del lavoro“.

Il bando dovrebbe essere pubblicato a breve, e quindi presto si potranno conoscere le figure ricercate più nello specifico. Il nuovo bando riguarderà i posti che non sono stati coperti dal concorso del 2019 per 641 assunzioni nei centri per l’impiego.

Concorso Regione Campania, Centri per l’impiego: prove

Le prove dovrebbero tenersi già nel mese di luglio, seguendo le modalità “fast track” dei concorsi pubblici e quindi con una prova scritta svolta in modalità digitale e una eventuale prova orale. In questo modo sarà possibile procedere alle assunzioni entro settembre.

Si attendono quindi novità a breve sul nuovo concorso, mentre si stanno ancora tenendo, nel mese di giugno, le prove del concorso del 2019.

Concorso Regione Campania, Centri per l’impiego: posti

I circa 100 posti previsti dal nuovo bando in arrivo riguardano profili di funzionari e istruttori informatici, quindi sia di categoria D che di categoria C, e saranno rivolti sia a laureati che a diplomati.

Il bando in questione si aggiunge a un altro grande concorso che riguarda i Centri per l’impiego, stavolta per la Regione Sicilia, e che prevede circa 1.000 assunzioni. Anche il bando di questo concorso dovrebbe essere pubblicato a breve. Per quanto riguarda la Regione Campania invece, le prove per il “Concorsone” del 2019 che riguarda 1850 giovani stanno per partire, la data prevista è il 28 giugno.







