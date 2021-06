Concorsi pubblici: i bandi e le assunzioni nelle PA per i prossimi anni

La macchina della Pubblica Amministrazione ha spesso bisogno di nuove assunzioni, per sopperire alle carenze di organico date dai pensionamenti e per sbloccare il turn over generazionale. Per questo sono in arrivo nuovi concorsi pubblici, proseguendo la stagione iniziata con la nuova riforma Brunetta e i concorsi “fast track“.

Non c’è solo bisogno di colmare le carenze, occorre farlo con profili sempre più specializzati, data la progressiva digitalizzazione delle PA e l’arrivo di nuove tecnologie che prendono il posto delle precedenti. La necessità di ricorrere allo smart working in questi mesi ha rivelato la carenza di competenze in alcuni settori.

Un rapporto di Forum PA pubblicato nella giornata del 21 giugno ha mostrato come i dipendenti pubblici siano al minimo storico dagli ultimi 20 anni. Sono infatti circa 3,2 milioni, mentre oltre 300.000 dipendenti si avviano alla pensione nei prossimi tre anni. Nel 2020, l’unico settore che ha visto una crescita nelle assunzioni a tempo indeterminato è stato quello della sanità.

Come ci si muoverà nei prossimi anni? La ricerca sopraccitata ha mostrato come per il 2021 siano previste oltre 119.000 nuove assunzioni, con una discreta percentuale di queste legata ai progetti del PNRR. Vediamo nei prossimi paragrafi una panoramica delle assunzioni che ci saranno nei prossimi anni.

Concorsi pubblici, PNRR e Ufficio per il processo

Il Decreto Reclutamento ha delineato le norme con le quali verranno effettuate le selezioni per le assunzioni funzionali al Recovery Plan italiano. Nel complesso si parla di circa 24.000 assunzioni, così ripartite:

500 unità di personale non dirigenziale per la rendicontazione finanziaria e governance, elevabili a 800;

di personale non dirigenziale per la rendicontazione finanziaria e governance, elevabili a 800; 1.000 unità di personale in supporto alle amministrazioni, da assumere con contratti di collaborazione;

67 unità per l’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale;

268 unità per la digitalizzazione;

16.500 unità di addetti all’Ufficio per il processo;

unità di addetti all’Ufficio per il processo; 5.410 unità a supporto del Ministero della Giustizia per il PNRR.

I concorsi pubblici legati al PNRR avverranno, per la maggior parte, tramite valutazione dei titoli e prova unica (scritta o orale). Le assunzioni sono legate alla gestione dei progetti del PNRR e quindi saranno a tempo determinato.

Concorsi pubblici: Inps e Agenzia delle Entrate

È il Prof. Giuseppe Cotruvo a parlare, in un post su Facebook, dei concorsi pubblici in arrivo. Si dovrà attendere ancora per i concorsi Inps, che prevedono assunzioni per circa 7.000 laureati, mentre sono in arrivo anche diversi bandi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Concorsi Pubblici: Regioni

Numerose le assunzioni in arrivo anche per quanto riguarda le Regioni. Tra tutti, segnaliamo:

Concorsi Pubblici: le novità nei ministeri

Oltre alle già citate assunzioni al Ministero della Giustizia previste dal PNRR, diverse assunzioni sono in arrivo per il Ministero della Difesa.

Si parla di migliaia di posti, di personale civile, che si libereranno nei prossimi anni a causa dei pensionamenti. In particolare, nei prossimi mesi, dovrebbero arrivare:

un bando per dirigenti, in collaborazione con Formez PA;

diversi bandi per personale tecnico e amministrativo, sia per laureati (419 unità) che per diplomati (1.257 unità).







