Bonus matrimoni: indennizzi e detrazione spese per gli sposi, le novità

Importanti novità in arrivo per il settore wedding: nei prossimi giorni saranno votati in Parlamento i 500 emendamenti al decreto Sostegni bis presentati dai vari partiti, che prevedono diverse misure di supporto economico ai cittadini ed alle imprese, tra cui spicca il Bonus matrimoni. L’emendamento, qualora venisse approvato, introdurrebbe un contributo a fondo perduto per gli operatori del settore wedding ed una significativa detrazione delle spese connesse ai matrimoni per gli sposi.

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono questi due sostegni economici previsti dall’emendamento del nuovo Bonus matrimoni.

Bonus matrimoni: contributo per il settore wedding

Le forze politiche hanno presentato una lista di 500 proposte emendative da applicare nel quadro del decreto Sostegni bis, in vista della sua approvazione parlamentare. Tra le varie richieste di sostegno ai cittadini ed alle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19, si prevedono anche degli aiuti economici nel settore wedding.

Come recita l’articolo 1 comma 5 del decreto Sostegni bis: “Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita’ d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.”

In particolare per sostenere gli operatori del settore si prevede l’introduzione del comma 8bis per determinare un contributo a fondo perduto nella misura pari al 30 per cento della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019.

Il Bonus matrimoni si tradurrebbe dunque in un contributo a fondo perduto destinato ai titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione all’interno del settore dei matrimoni, per un importo nel 2021 non inferiore a 50 milioni di euro.

D’altra parte, in caso di imprese costituite o avviate nel corso del 2019 o del 2020, l’importo del contributo sarebbe di 5 mila euro. Per ottenere l’indennizzo, l’impresa dovrà compilare e inoltrare un’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, che dichiari il calo di fatturato registrato rispetto il 2019.

Inoltre, la proposta prevede ance che l’Istat assegni al comparto un apposito codice Ateco per assegnare il contributo a fondo perduto.

Bonus matrimoni: detrazione per gli sposi

Per quanto riguarda gli sposi e le spese sostenute in Italia per i matrimoni, invece, si richiede una detrazione fiscale delle stesse nella misura del 25% per gli anni 2021, 2022 e 2023, fino ad ammontare complessivo non superiore a 25 mila euro.

Nello specifico, le spese che gli sposi potranno detrarre riguardano:

catering,

ristorazione,

addobbi floreali,

abiti da sposi,

trucco,

servizio fotografico,

acconciatura,

servizio wedding planner.







