Concorso Comune Roma, 500 istruttori Polizia Locale: prove dall’8 luglio

*aggiornamento del 18/06/2021: Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roma il calendario della prova scritta per il profilo di Istruttore Polizia Locale. La prova si svolgerà dall’8 al 16 luglio 2021 presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso Est, viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 Roma.

Scarica il calendario delle convocazioni e le istruzioni

Dopo l’accordo tra l’Amministrazione capitolina e il Dipartimento della Funzione Pubblica riparte il Concorso del Comune di Roma per l’assunzione di 1512 unità di categoria C e D.

Ci sarà una sola prova scritta, con quesiti specifici per accertare le competenze professionali del profilo concorsuale scelto. Eliminate quindi preselezione, prova pratica e orale.

Le domande di partecipazione verranno riaperte dal 23 aprile per 30 giorni. Vediamo nei prossimi paragrafi un approfondimento sul concorso per 500 istruttori di Polizia Locale, categoria C, Codice concorso CUIP/RM.

Concorso Comune Roma Polizia Locale: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a diciotto anni;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità, ottenibile entro la data di scadenza del termine fissato dall’Amministrazione per la produzione dei documenti prescritti per l’assunzione;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Anche a seguito della riapertura dei termini, in ogni caso, tutti i titoli ed i requisiti di

partecipazione (con l’eccezione della patente B) devono essere posseduti dai candidati alla data del 21 settembre 2020.

Come prepararti:

Concorso Comune di Roma - Statuto di Roma Capitale e principali regolamenti commentati Luigi Tramontano (a cura di), 2021, Maggioli Editore 2021, Il libro si presenta come utile strumento per conoscere e approfondire lo Statuto, i principali regolamenti e l’organizzazione degli uffici del Comune di Roma, in preparazione al Concorso indetto dal Comune di Roma per tutti i profili. Dopo un breve excursus sulle origini e i principi...



Concorso Comune di Roma 500 Istruttori di Polizia locale (CUIP/RM) - Kit completo AA.VV., 2021, Maggioli Editore 2021, Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione alle prove concorsuali del bando indetto dal Comune di Roma per 500 Istruttori di Polizia locale (Cat. C). Il Kit comprende 2 testi di sicura utilità:- il manuale “Il Vigile Urbano”, ed. 2021;- la raccolta de “Quiz commentati...



Concorso Comune Roma Polizia Locale: domanda

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande. In particolare, è possibile fare domanda fino alle ore 18 del 24 maggio 2021. La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma “Step One 2019”, previa registrazione del candidato sulla stessa. Per la partecipazione al concorso il occorre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Per la partecipazione al concorso deve inoltre essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 effettuabile seguendo le indicazioni riportate nella piattaforma “Step-One 2019”.

Le domande regolarmente presentate entro il termine di scadenza del 21.09.2020 previsto precedentemente dal bando sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già inviato in tal modo la candidatura possono modificare, integrare o sostituire entro il 24 maggio 2021, le domande già presentate. In tal caso verrà presa in

considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

Concorso Comune Roma Polizia Locale: prova

Seguendo le direttive dell’articolo 10 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la procedura concorsuale consisterà in un’unica prova scritta digitale attraverso la somministrazione di quesiti specifici relativi ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza. Il punteggio della prova è espresso in trentesimi e la prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

La prova di efficienza fisica è soppressa e sarà sostituita, prima dell’eventuale assunzione, da una visita di idoneità specifica alle mansioni a cura del medico competente.

Le prove dovrebbero svolgersi a partire dai primi di giugno presso la Fiera di Roma. Sono stati pianificati circa 35 giorni di prove, suddivisi in due sessioni giornaliere, che permetteranno di concludere il concorso entro la fine di luglio per procedere alle assunzioni entro la fine dell’estate.

Concorso Comune Roma Polizia Locale: programma

Le domande d’esame per il profilo Istruttore di Polizia Locale, Codice Concorso CUIP/RM verteranno sui seguenti argomenti:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti capitolini in materia di Polizia urbana e igiene;

elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni;

Legge 7 marzo 1986 n. 65 – legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e legge regionale del Lazio del 13 gennaio 2005 n. 1;

elementi di diritto della circolazione stradale;

nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Concorso Comune Roma Polizia Locale: come prepararsi

Per la preparazione al concorso si consigliano i seguenti volumi:

