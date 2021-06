TFA sostegno 2021: 22 mila posti disponibili per il prossimo ciclo

aggiornamento del 17 giugno 2021: nella giornata del 16 giugno si è tenuto un altro question time alla Camera dei Deputati, dove il Ministro Bianchi ha esposto alcune novità sul Tfa sostegno 2021: in particolare, i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università hanno avanzato al MEF l’autorizzazione di percorsi di specializzazione per questi 22 mila posti, con un’ulteriore richiesta per 15.809 posti per il VI ciclo, che si aggiungono ai 6.191 già autorizzati. Dunque il Ministro ha aggiunto che “È stata inoltre richiesta l’attivazione di oltre 15mila posti per il VI Ciclo per complessivi 25mila posti disposti.”

Nella giornata del 14 aprile 2021 durante il question time alla Camera dei Deputati, esprimendosi sulla questione dei posti disponibili del TFA sostegno 2021, il Ministro dell’Università Cristina Messa ha annunciato che, considerata la situazione di emergenza che ha colpito il nostro Paese, le istituzioni universitarie hanno aumentato la propria capacità di formazione dei docenti.

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste questo aumento e le affermazioni della Ministra dell’Università Cristina Messa.

TFA sostegno 2021: aumento di posti disponibili

Infatti, come ho voluto sottolineare la Ministra Cristina Messa, i posti degli idonei non vincitori del precedente ciclo TFA sono 12.588, e per questo motivo, dato il numero importante per far fronte all’emergenza sostegno, il ministero dell’Università e Ricerca si è subito attivato per accrescere la potenzialità del sistema universitario, richiedendo a dicembre un ulteriore sforzo agli atenei, per soddisfare la necessità di ammettere in sovrannumero i candidati risultati idonei nelle medesime sedi in cui hanno sostenuto le prove.

Seguendo questo proposito, prosegue la Ministra dell’Università: “Sulla base di questo ulteriore sforzo, con la rilevazione appena compiuta nel mese di marzo, è emersa la disponibilità complessivamente di 22.000 posti.” Grazie a questa rilevazione è stata determinata una disponibilità di 22 mila posti in tutto il sistema universitario, posti che possono essere soddisfatti in occasione del prossimo ciclo, comprendendo sia l’esigenza formativa dei candidati vincitori al VI ciclo sia quella degli idonei al precedente V ciclo.

Per rendere possibile e realizzabile questo aumento di posti, ha concluso il Ministro “ è necessario che venga sensibilmente accresciuto il fabbisogno espresso dal sistema scolastico, che consta di 40 mila posti per il triennio 2018-2020, dei quali, fermo restando il numero degli idonei dei precedenti cicli, solo 6.191 sono disponibili attualmente per il prossimo VI ciclo.”

L’emergenza sostegno insorge a causa di una significativa carenza di personale specializzato. Secondo l’ultimo studio della CISL effettuato e calcolato sulla base del totale di supplenze conferite su attività di sostegno, al momento il personale specializzato che nell’anno scolastico 2020/2021 ha coperto una supplenza è in minoranza (22 mila su 107 mila: si tratta di meno del 21 per cento). Dall’altro lato, la percentuale dei supplenti non specializzati risulta in crescita di oltre 4 punti rispetto alla situazione registrata nel 2017/18.







