Green pass, oggi il Dpcm: come funziona, come richiederlo, la bozza del testo

Atteso oggi in Consiglio dei Ministri il Dpcm che delinea le regole del Green Pass nazionale, la Certificazione verde Covid-19, in attesa dell’entrata in vigore del Green Pass Europeo prevista per il 1° luglio.

Arriva inoltre l’ok del Garante della Privacy all’utilizzo dell’app IO per il Green Pass. L’Autorità aveva posto nei giorni scorsi diversi dubbi sui possibili usi del pass e sul trattamento dei dati personali, e aveva bloccato momentaneamente la possibilità di usare l’app IO come originariamente previsto, a causa di alcune criticità dell’applicazione, ora risolte.

Il Garante aveva invece dato fin da subito l’ok per l’app Immuni, su cui il green pass digitale potrà arrivare dal 1° luglio.

Vediamo nei prossimi paragrafi cos’è il Green Pass, o Certificazione verde Covid-19, e come funziona, alla luce anche delle nuove modifiche.

Spostamenti tra Regioni e Green Pass

Dal 26 aprile è tornata la zona gialla nel Paese, dal 31 maggio la bianca. La situazione in via di miglioramento ha consentito le riaperture e quindi di oltrepassare i confini regionali e spostarsi tra Regioni anche di colore diverso, senza limiti tra regioni di colore giallo e bianco. Invece, per andare dalle zone gialle e bianche in quelle arancioni o rosse diventa obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19, descritta nell’articolo 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il cosiddetto Decreto “Riaperture”.

La Certificazione verde è l’inizio del proclamato Digital Green Certificate, il green pass europeo (ormai in dirittura d’arrivo), che attesterà una di queste 3 condizioni:

avvenuta vaccinazione ,

, esecuzione di un test covid negativo,

avvenuta guarigione dal Covid.

Le certificazioni verdi rilasciate dagli Stati membri dell’Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale.” È quanto prevede il decreto sulle riaperture del 22 aprile, nel passaggio in cui si disciplina il “green Pass” per la circolazione tra Regioni italiane anche di diverso colore.

Green Pass: come funziona

Come detto è un anticipo del passaporto sanitario che farà capolino a luglio in Europa, e che in Italia è stato introdotto dal Decreto Riaperture. Si legge tra le Faq del Ministero della Salute sul certificato verde che:

il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid-19;

il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato un certificato verde Covid-19;

il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato verde Covid-19;

il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un certificato verde Covid-19.

Il pass avrà una durata variabile e attesterà quindi una di queste 3 condizioni:

avvenuta vaccinazione,

esecuzione di un test covid negativo nelle 48 ore precedenti

avvenuta guarigione dal Covid (da meno di 6 mesi)

La Certificazione verde potrà essere rilasciata in formato cartaceo o digitale, da:

Strutture sanitarie che hanno effettuato la vaccinazione;

Medici di Medicina Generale e Pediatri;

Strutture dove i pazienti affetti da Covid sono stati ricoverati;

La Certificazione verde avrà una durata di 48 ore se rilasciata a seguito di test negativo da:

strutture sanitarie pubbliche;

strutture sanitarie private autorizzate e accreditate;

farmacie.

La durata è portata invece a 6 mesi in caso di attestazione di avvenuta guarigione da Covid-19.

Infine, in seguito alle nuove modifiche apportate dal Decreto del 18 maggio 2021, la Certificazione verde avrà una durata di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo

vaccinale, rispetto ai 6 originariamente previsti. Il pass verrà rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e sarà valido a partire dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. In sintesi, il pass sarà valido da 15 giorni dopo la prima dose fino a 9 mesi dopo la somministrazione della seconda.

Il passaporto servirà per diverse tipologie di spostamento:

muoversi tra Regioni di colore diverso;

partecipare a eventi nazionali, culturali e sportivi, ricevimenti per cerimonie religiose e civili;

Dal 1° luglio, con l’arrivo del Green Pass UE su piattaforma nazionale, anche per spostarsi senza restrizioni nei paesi dell’Unione Europea.

Green Pass: la versione digitale

Dal 1° luglio sarà attiva la piattaforma nazionale-DGC che permetterà di rilasciare il Green Pass appunto su base nazionale e non regionale come è avvenuto dalla sua introduzione. Questa versione conterrà un QR Code che ne attesta la validità e che potrà essere letto in tutti i Paesi dell’Unione Europea grazie alla creazione nei mesi scorsi di un gateway comune, una piattaforma su cui si basano tutti i green pass dei paesi europei.

Il Dpcm in arrivo regolerà il funzionamento della piattaforma nazionale, che prevede il dialogo tra l’Anagrafe Nazionale Vaccini e il Sistema Tessera Sanitaria, che permetterà di ottenere i dati relativi a tutte le vaccinazioni e alle guarigioni registrate nel Sistema. Anche le Regioni e Province autonome dovranno comunicare i propri dati, così come i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta.

Nella bozza del testo si legge che il green pass digitale potrà essere scaricato attraverso:

Sito web dedicato;

Fascicolo Sanitario Elettronico;

App Immuni;

App IO;

Sistema TS, per il tramite di operatori sanitari autorizzati.

Il sito web ufficiale del green pass è già stato creato, è possibile visitarlo all’indirizzo “www.dgc.gov.it“, ma non è ancora attivo.

Il green pass potrà essere esibito utilizzando le app sopra descritte, tramite il proprio dispositivo mobile, e potrà inoltre essere scaricato in versione stampabile, da esibire in formato cartaceo.

Green pass: revoca

Sempre nella bozza del Dpcm si legge che basterà segnalare al sistema Tessera Sanitaria che il cittadino in possesso del green pass sia positivo al Covid-19 per far scattare immediatamente la revoca. La piattaforma nazionale comunicherà la revoca al gateway europeo, rendendolo quindi inattivo su tutto il territorio dell’Unione.

Green pass: quando usarlo

In questo momento, con tutta l’Italia in Zona Gialla e bianca, verrebbe meno la funzione primaria del green pass, ovvero consentire gli spostamenti verso regioni in Zona Arancione o Rossa. Tuttavia il certificato verde si renderà utile sia per la visita degli anziani nelle Rsa che per partecipare ai ricevimenti di matrimonio. Si è inoltre al lavoro per poter permettere ai possessori del pass verde altre aperture, come per esempio gli ingressi in discoteca o la partecipazione ai concerti all’aperto in deroga al limite massimo di spettatori consentito attualmente.

Dal 1° luglio, con l’entrata in vigore del Green Pass europeo, i certificati rilasciati dalla piattaforma nazionale-DGC saranno validi per viaggiare senza restrizioni in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Ricordiamo che il pass non è obbligatorio ai fini del viaggio, ma si rende necessario per evitare restrizioni anti-contagio all’ingresso nei Paesi, come ad esempio l’obbligo di quarantena.







