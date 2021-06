Stato di emergenza, proroga in arrivo: cosa comporta, quando finisce, le novità

Con l’inizio della pandemia, nel 2020, nel nostro Paese così come in molti altri paesi del mondo è stato disposto lo stato di emergenza. La misura, in vigore dal 31 gennaio dell’anno scorso, è stata prorogata più volte, l’ultima con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, che ha fissato la fine dello stato di emergenza al 31 luglio 2021.

Sono molte le personalità politiche che non vorrebbero un’ulteriore proroga, anche all’interno del governo. Tuttavia, fonti molto vicine al Presidente del Consiglio Draghi hanno anticipato che una nuova proroga sarà imminente, in relazione al perdurare della pandemia, se pur con un netto miglioramento della situazione.

Sono infatti diverse ancora le questioni da risolvere, come la necessità di far proseguire la campagna vaccinale a un ritmo sostenuto, mentre preoccupano le varianti, soprattutto la Delta.

Cosa comporta la proroga dello stato di emergenza? Fino a quando sarà prorogato? lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Stato di emergenza: cos’è

Come già anticipato, lo stato di emergenza è stato disposto il 31 gennaio 2020 in seguito alla dichiarazione di emergenza da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità sull’epidemia di Sars-Cov-2 originatasi inizialmente in Cina.

Lo stato di emergenza nel nostro Paese è regolato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. All’articolo 5 si legge che lo stato di emergenza può essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, al verificarsi di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari“.

Il Presidente del Consiglio durante lo stato di emergenza può emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Grazie allo stato di emergenza è stato possibile quindi emanare tutti quei provvedimenti che hanno limitato la libertà personale durante il periodo della pandemia, per il contenimento dei contagi. Lo stato di emergenza ha permesso inoltre l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico e della struttura commissariale in questo momento nelle mani del Generale Figliuolo.

Stato di emergenza: cosa comporta la proroga

La proroga allo stato di emergenza permette non solo il permanere delle strutture straordinarie istituite per il contrasto alla pandemia (CTS e Commissario straordinario) ma anche la possibilità di continuare a emanare ordinanze e provvedimenti con ulteriori restrizioni, come ad esempio i vari DPCM che hanno regolato le nostre vite in questi mesi, nel caso in cui dovesse manifestarsi un nuovo aumento dei contagi.

Stato di emergenza: fino a quando

La delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 ha prorogato al 31 luglio 2021 la durata dello stato di emergenza. La nuova proroga dovrebbe spostare il termine al 31 dicembre 2021, fino a fine anno.

Questo per permettere di proseguire gli sforzi per raggiungere l’immunità di gregge, ovvero l’80% dei cittadini italiani vaccinati, previsto per settembre, rinforzando la campagna vaccinale e rimodulando l’approvvigionamento di dosi, dopo lo stop per gli under 60 alla vaccinazione con AstraZeneca. Inoltre, con l’ipotesi di una terza dose sempre più consistente, la campagna vaccinale non terminerà presto.

Preoccupa anche la questione varianti. Potrebbero rendersi necessarie delle restrizioni in entrata per quei Paesi in cui l’incidenza di varianti è molto alta, a preoccupare è anche la contagiosità dei nuovi ceppi.

Sono molti i politici contrari alla proroga, in primis la compagine del centrodestra, sia la parte al governo che quella all’opposizione. Anche il ministro Speranza si è mostrato scettico, in un’intervista alla Stampa ha affermato che “sarebbe bello chiudere con lo stato di emergenza, dare un segnale positivo al Paese“.

Nonostante manchi ancora più di un mese al termine, la questione è più viva che mai, anche a causa delle questioni sopraccitate e che restano molto calde. Lo stato di emergenza durerà fino alla fine dell’anno.







© RIPRODUZIONE RISERVATA