Concorso Comune Roma, 80 funzionari educativi: prova scritta 1 e 2 luglio

*aggiornamento del 15/06/2021: è stato pubblicato il calendario della prova scritta per il concorso per 80 funzionari educativi scolastici, codice concorso FESD/RM. La prova in questione si terrà nei giorni 1 e 2 luglio 2021, presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso Est (padiglioni 1, 3 e 4), viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 Roma. Il calendario delle convocazioni e le istruzioni sono disponibili a questo indirizzo.

Leggi l’avviso

Con la ripartenza del concorso del Comune di Roma nuove assunzioni in arrivo per l’amministrazione capitolina. Il concorso, pubblicato il 7 agosto 2020 prevede l’assunzione di diverse figure professionali di categoria C e D per un totale di circa 1500 posti.

Nel bando di categoria D, ovvero per laureati, prevede tra le varie figure professionali anche la copertura di 80 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario educativo scolastico.

Con l’obiettivo di ridurre i tempi delle selezioni e nel rispetto dell’art. 10, comma 3, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, si è reso necessario modificare le fasi concorsuali e riaprire i termini per la presentazione della domanda. Cambiano le prove d’esame quindi, con una sola prova scritta digitale, mentre è possibile fare domanda fino al 24 maggio 2021.

Vediamo nei prossimi paragrafi come partecipare al concorso del Comune di Roma, con particolare riferimento alla figura professionale di Funzionario educativo scolastico, codice concorso FESD/RM.

Concorso Comune di Roma Funzionari educativi: requisiti

Per poter partecipare al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

Laurea (L), Diploma di laurea (DL), Laurea Magistrale (LM); Laurea Specialistica (LS), le cui classi ammesse sono specificate all’interno del bando;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano

l'interdizione dai pubblici uffici.

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei

riguardi degli obblighi di leva.

Anche a seguito della riapertura dei termini, in ogni caso, tutti i titoli ed i requisiti di

partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 21 settembre 2020.

Preparati con:

Concorso Comune di Roma Funzionari educativi: domanda

A seguito della riapertura dei termini per la presentazione, sarà possibile inviare la propria domanda fino alle ore 18 del 24 maggio 2021. La domanda va inviata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “Step One 2019”, previa registrazione del candidato sulla stessa. Per la partecipazione al concorso il occorre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Per la partecipazione al concorso è previsto, inoltre, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 effettuabile seguendo le indicazioni riportate nella piattaforma “Step-One 2019”.

Non è richiesto nessun adempimento ulteriore a chi ha già presentato domanda. Questi possono tuttavia modificare, integrare o sostituire, entro il 24 maggio 2021, le domande già presentate. In questo caso verrà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

Concorso Comune di Roma Funzionari educativi: prova

Come anticipato in precedenza, la procedura concorsuale consisterà in un’unica prova scritta digitale che verrà svolta attraverso la somministrazione di quesiti specifici relativi ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza. Il punteggio della prova è espresso in trentesimi e la prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

La prova ha una durata di 60 minuti e prevede 60 domande a risposta multipla. Cinque delle 60 domande saranno volte all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Lo svolgimento delle prove è previsto a partire dalla prima decade di giugno, presso la Fiera di Roma.

Concorso Comune di Roma Funzionari educativi: programma

Le domande della prova digitale per funzionari educativi verteranno sui seguenti argomenti:

lineamenti di pedagogia e psicologia generale, in particolare psicologia dell’età evolutiva;

competenze in materia di indirizzo e sostegno tecnico ai gruppi di lavoro in rapporto alla

formazione permanente, promozione e valutazione della qualità, monitoraggio e documentazione delle esperienze;

progettazione della partecipazione delle famiglie al progetto educativo dei servizi 0/3 anni;

ruolo e funzioni del Coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia;

integrazione dei bambini ex Legge 104/92 e strategie di inserimento in sinergia con altre

istituzioni;

elementi di diritto degli Enti locali;

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati informatici e ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Concorso Comune di Roma Funzionari educativi: come prepararsi

Per la preparazione al concorso si consigliano i seguenti volumi:

