Recovery Plan, approvazioni in arrivo: pagamenti già da luglio

Un “risultato memorabile”. Così è stato definito da Ursula von der Leyen, Presidente del Consiglio Europeo, il lavoro per l’approvazione dei Recovery Plan nazionali dei paesi dell’Unione Europea, che dovrebbe partire già dalla prossima settimana.

Con l’approvazione dei piani a giugno, i primi pagamenti dovrebbero avvenire nel mese di luglio. Si tratta di una tranche del 13% del totale, che nel caso del PNRR italiano ammonterebbe a circa 25 miliardi di euro.

L’approvazione non è garantita. I piani devono rispettare determinati criteri, soprattutto per quanto riguarda ambiente, digitalizzazione e trasparenza. I pagamenti dovrebbero avvenire seguendo le tempistiche con le quali i paesi europei hanno inviato il proprio Piano, chi l’ha inviato prima dovrebbe ricevere prima il finanziamento.

Vediamo quali Paesi hanno presentato il piano, quali sono i criteri da rispettare, e le principali misure che il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede.

È il luglio dell’anno scorso, dopo estenuanti trattative già nei mesi precedenti (si ricorda il veto dei Paesi “frugali” ad iniziative congiunte a marzo, per poi tornare al dialogo con l’avanzare della pandemia in Europa), i Paesi dell’Unione Europea giungono all’accordo sul Next Generation EU, il fondo che servirà ad arginare i danni economici causati dalla pandemia di Covid-19 in Europa.

Per accedere ai fondi, i Paesi dell’Unione devono presentare un Piano di riforme e progetti che hanno come obiettivo appunto la ripresa economica ma anche una transizione verde e digitale. Il nostro piano è il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il fondo sarà composto sia da finanziamenti a fondo perduto che da prestiti a lunga durata, che dovranno essere restituiti entro il 2058.

La presentazione del piano non è l’unica misura necessaria per l’accesso ai fondi, i Paesi dell’Unione Europea hanno dovuto ratificare anche la cosiddetta “Decisione sulle risorse proprie“, il documento con il quale si accetta di aumentare il tetto massimo di risorse che l’UE può chiedere a ogni Paese “per il corretto sviluppo delle politiche dell’Unione“, come si legge nel testo del documento. La ratifica da parte di tutti e 27 gli Stati è avvenuta a fine maggio 2021.

Nella prima settimana di giugno, 23 Paesi hanno presentato i propri Piani nazionali. Mancano all’appello: Bulgaria, Estonia, Malta e i Paesi Bassi. I piani di questi Paesi dovrebbero comunque arrivare per il mese di giugno. La data del 30 aprile 2021, per la quale molti Paesi tra cui l’Italia hanno spinto, non era un termine rigoroso, infatti i Paesi che hanno presentato dopo i progetti non riceveranno ammende, tuttavia potrebbero vedere i finanziamenti richiesti in un periodo successivo agli altri.

Already next week, the @EU_Commission will start approving the first national plans.

This is a landmark achievement.

Our green and digital recovery is about to begin.

The money will start flowing in the coming weeks. pic.twitter.com/1CStYR6IKq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 8, 2021