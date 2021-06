Prova scritta concorso Comune Roma, si parte il 16 giugno: programmi e testi specifici (calendari in aggiornamento)

****aggiornamento dell’11/06/2021: pubblicato il diario della prova scritta del concorso per 20 funzionari avvocati. Questa si terrà il 30 giugno 2021, sempre presso la Nuova fiera di Roma. Il calendario delle convocazioni e le istruzioni sono disponibili a questo indirizzo.

***aggiornamento dell’8/06/2021: in Gazzetta e sul sito del Formez le date della prova scritta per il profilo di funzionario assistente sociale. Si svolgerà il 25 giugno alle ore 14.30 secondo le modalità riportate nell’avviso allegato.

**aggiornamento del 28/05/2021: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i diari delle prova scritta per il profilo di 100 funzionari amministrativi, codice concorso FAMD/RM, e della prova preselettiva per il concorso per 42 dirigenti amministrativi e tecnici, CUDA/RM e CUDT/RM. Queste si terranno presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso EST viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 Roma. Si parte il 16 giugno con il concorso per dirigenti, dal 17 al 25 giugno toccherà ai funzionari. Il calendario delle convocazioni e le istruzioni per lo svolgimento della prova sono disponibili a questo indirizzo per il concorso per funzionari, mentre è possibile consultare qui il calendario per la preselezione il concorso per dirigenti.

Leggi gli avvisi per il profilo di funzionario e per il profilo di dirigente

*aggiornamento del 26/05/2021: a poche ore dalla chiusura delle domande di partecipazione arrivano le prime indicazioni sulla prova scritta del Concorso Comune Roma: la prova si terrà dal 16 giugno e a partire saranno i dirigenti.

Una prima conferma è arrivata con il post dell’assessore Antonio De Santis ma a breve il diario verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



Da giugno 2021 partiranno le sessioni di prova scritta del Concorso Comune Roma. Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato il 27 aprile, ha parlato della riforma concorsi pubblici (art. 10 del D.L. 44/2021) e fornito anticipazioni sull’inizio della selezione del concorsone che porterà 1.512 nuove assunzioni nell’Amministrazione capitolina.

Intanto aumentano le domande di ammissione: sono già più di 190mila i partecipanti per posti in categoria C e D e con la riapertura, fino al 24 maggio, potrebbero superare la soglia dei 200mila.

Alle porte la selezione per 42 dirigenti, mentre per istruttori e funzionari aspettiamo indicazioni più precise. Sono stati pianificati 35 giorni di prove, con due sessioni d’esame al giorno, presso la Fiera di Roma. La selezione si concluderà a luglio e a fine estate ci saranno le assunzioni.

In questo articolo parliamo della prova scritta, dei programmi per ciascun profilo e dei relativi testi per lo studio.

Prova scritta Concorso Comune Roma: tutti i programmi

La selezione del maxi concorso Comune Roma consiste in una unica prova scritta, svolta con il supporto del digitale. Rispetto alle indicazioni iniziali del bando, sono state eliminate la preselezione e la prova orale.

La prova sarà composta da 60 quesiti necessari per accertare le competenze professionali e le attitudini relative al profilo concorsuale scelto. Di questi, 5 verificheranno la conoscenza della lingua inglese e delle principali strumentazioni informatiche mentre tutti gli altri saranno sulle materie, differenziate per profilo.

Il tempo massimo per la compilazione è 60 minuti, salvo tempi aggiuntivi richiesti in fase di domanda.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima dello svolgimento della prova.

Valutazione

Le risposte sono così valutate:

+0,50 per ogni risposta esatta;

0 per risposte mancate;

– 0,15 per ogni risposta errata.

Il punteggio minimo per il superamento della prova è 21/30.

250 istruttori amministrativi (codice concorso CUIA/RM)

La prova per Istruttore amministrativo verterà sulle seguenti materie:

elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

Costituzione;

Costituzione;

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento

amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione;

amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione; normativa in materia di autocertificazione;

nozioni in materia di normativa dei contratti pubblici;

normativa in materia di protezione dei dati personali;

elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;

nozioni sui principali servizi dei Comuni;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle

responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

500 istruttori di polizia locale (codice concorso CUIP/RM)

La prova per istruttori di polizia locale verterà su:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti capitolini in materia di Polizia urbana e igiene;

elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni;

Legge 7 marzo 1986 n. 65 – legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e legge regionale del Lazio del 13 gennaio 2005 n. 1;

elementi di diritto della circolazione stradale;

nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

200 istruttori tecnici (codice concorso CUIT/RM)

La prova per istruttore tecnico verterà su:

elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

Costituzione;

Costituzione; elementi di legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti Locali in

materia di edilizia ed urbanistica, lavori pubblici, espropriazioni per pubblica utilità;

materia di edilizia ed urbanistica, lavori pubblici, espropriazioni per pubblica utilità; elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;

elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento

amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione, al codice dei

contratti pubblici, alla protezione dei dati personali;

elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Amministrazione;

Amministrazione; norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle

responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

100 istruttori informatici (codice concorso CUIS/RM)

La prova per istruttori informatici consiste in:

elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

Costituzione;

Costituzione; elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;

elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione, al codice dei contratti pubblici, alla protezione dei dati personali;

architetture di sistema e di rete, dei sistemi operativi e delle basi di dati;

sistemi di posta elettronica;

sistemi virtualizzati: server e client;

reti: conoscenze sistemistiche di base, reti locali e geografiche, rete fonia e dati;

reti wireless e reti cellulari: componenti e architettura;

reti multimediali: applicazioni multimediali di rete, streaming di video registrato, voiceover-IP, protocolli per applicazioni in tempo reale;

cybersecurity: requisiti di sicurezza, fondamenti di crittografia, sicurezza nei sistemi operativi, sicurezza nelle reti, software malizioso;

elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

100 funzionari amministrativi (codice concorso FAMD/RM)

La prova per Funzionario amministrativo verterà sulle seguenti materie:

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti amministrativi, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione, al codice dei contratti pubblici, alla protezione dei dati personali e alla programmazione comunitaria;

elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;

documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e controlli;

procedure e controlli;

procedure e controlli; legislazione in materia di trattamento dei dati personali;

normativa in materia di contratti nella Pubblica Amministrazione;

normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza;

nozioni sui principali servizi dei Comuni;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle

responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Amministrazione;

Amministrazione; Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

80 funzionari servizi tecnici (codice concorso FSTD/RM)

La prova per funzionari dei servizi tecnici verterà su:

normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;

progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e relative norme tecniche;

Tecnica delle costruzioni;

legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;

nozioni di estimo, catasto e topografia;

occupazione ed espropriazione per pubblica utilità;

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

ordinamento istituzionale degli enti locali;

nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici, protezione dei dati personali;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

80 funzionari educativi (codice concorso FESD/RM)

Le domande della prova digitale per funzionari educativi verteranno sui seguenti argomenti:

lineamenti di pedagogia e psicologia generale, in particolare psicologia dell’età evolutiva;

competenze in materia di indirizzo e sostegno tecnico ai gruppi di lavoro in rapporto alla

formazione permanente, promozione e valutazione della qualità, monitoraggio e documentazione delle esperienze;

formazione permanente, promozione e valutazione della qualità, monitoraggio e documentazione delle esperienze; progettazione della partecipazione delle famiglie al progetto educativo dei servizi 0/3 anni;

ruolo e funzioni del Coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia;

integrazione dei bambini ex Legge 104/92 e strategie di inserimento in sinergia con altre istituzioni;

istituzioni;

istituzioni; elementi di diritto degli Enti locali;

nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati informatici e ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

140 funzionari assistenti sociali (codice concorso FASD/RM)

La prova scritta per funzionari assistenti sociali è concentrata su:

legislazione nazionale e regionale sui servizi sociali e socio-assistenziali;

competenze dell’ente locale in materia sociale e socio-assistenziale;

programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, socio- assistenziali;

principi, finalità, modelli, metodologie e tecniche del servizio sociale;

territorio e sviluppo di comunità nel lavoro sociale;

rapporto con gli Organi giudiziari in materia di tutela di anziani, adulti, minori, anche in condizione di disabilità;

in condizione di disabilità;

in condizione di disabilità; nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;

nozioni di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;

Costituzione;

elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati informatici e ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

contro la Pubblica Amministrazione;

contro la Pubblica Amministrazione; Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale.

20 funzionari avvocati (codice concorso FAVD/RM)

La prova per funzionari avvocati coinvolge i seguenti ambiti disciplinari:

diritto civile;

diritto penale;

diritto del lavoro;

diritto amministrativo;

diritto Costituzionale

elementi di Diritto tributario;

procedura civile;

procedura penale;

ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale

lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Concorso Comune Roma: profili richiesti

I 3 nuovi Concorsi Comune Roma sono stati attivati per i seguenti profili:

CATEGORIA C

– 250 Istruttori Amministrativi , famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso CUIA/RM;

– 200 Istruttori Tecnici Costruzioni, Ambiente e Terrotorio, famiglia Tecnica – Codice concorso CUIT/RM;

– 100 Istruttori Servizi Informatici e Telematici , famiglia Informatica e Telematica – Codice concorso CUIS/RM;

– 500 Istruttori Polizia Locale , famiglia Vigilanza- Codice concorso CUIP/RM.

– , famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso CUIA/RM; – Costruzioni, Ambiente e Terrotorio, famiglia Tecnica – Codice concorso CUIT/RM; – , famiglia Informatica e Telematica – Codice concorso CUIS/RM; – , famiglia Vigilanza- Codice concorso CUIP/RM. CATEGORIA D

– 100 Funzionari Amministrativi , famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso FAMD/RM;

– 80 Funzionari Servizi Tecnici , famiglia Tecnica – Codice concorso FSTD/RM;

– 80 Funzionari Educativo Scolastici , famiglia Educativa e Sociale – Codice concorso CUFE/RM;

– 140 Funzionari Assistenti Sociali , famiglia Educativa e Sociale – Codice concorso FESD/RM;

– 20 Funzionari Avvocati , famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso FAVD/RM.

– , famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso FAMD/RM; – , famiglia Tecnica – Codice concorso FSTD/RM; – , famiglia Educativa e Sociale – Codice concorso CUFE/RM; – , famiglia Educativa e Sociale – Codice concorso FESD/RM; – , famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto – Codice concorso FAVD/RM. DIRIGENTI

– 32 Dirigenti Amministrativi – Codice concorso CUDA/RM;

– 10 Dirigenti Tecnici – Codice concorso CUDT/RM.

Per prepararsi su Statuto e Regolamenti di Roma Capitale ecco il webinar del Prof. Tramontano, diviso in due parti:

Parte 1

Parte 2







