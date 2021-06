Concorso ordinario scuola secondaria: nessuna preselettiva nel Sostegni bis. Tutte le novità

Nessuna prova preselettiva per il tanto atteso Concorso ordinario scuola secondaria, il cui bando ufficiale era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami n.34 del 28 Aprile del 2020. Le iscrizioni sono ormai scadute dallo scorso 31 luglio 2020 e l’iter di espletamento delle prove non è ancora stato avviato, ma nel frattempo il bando sembra si appresti a subire alcune modifiche, introdotte nel decreto Sostegni bis.

I posti resi disponibili sono complessivamente 25 mila. Il Decreto Rilancio (qui il testo) ha infatti incrementato di 8 mila unità i posti a disposizione, come confermato dall’avviso del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2020.

Vediamo ora nel dettaglio le modalità di svolgimento delle prove d’esame e tutte le indicazioni contenute nei recenti decreti.

Concorso ordinario scuola secondaria: decreto Sostegni bis

E’ l’articolo 59 del decreto ad occuparsi di ridefinire le regole dei concorsi, sia quelli attualmente in essere sia quelli che saranno emanati nei prossimi anni, al fine di velocizzare le procedure e le conseguenti assunzioni.

In particolare il comma 10 sottolinea che “al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale”, “garantendone comunque il carattere comparativo”, saranno applicate le seguenti modalità semplificate per un veloce espletamento delle procedure concorsuali:

unica prova scritta;

la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il

punteggio minimo di 70 punti;

punteggio minimo di 70 punti; prova orale;

valutazione dei titoli;

formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni precedenti, nel limite dei posti messi a concorso.

Il Ministero infatti, nel presentare il decreto Sostegni bis, ha anticipato che “il decreto traccia la rotta dei prossimi concorsi che dovranno essere su base annuale e, anche questi, semplificati, in modo da velocizzare gli ingressi, garantendo comunque una selezione, e coprire i vuoti lasciati dai pensionamenti. I nuovi concorsi avranno prova scritta a risposta disciplinare multipla, prova orale, valutazione dei titoli e, a valle, la graduatoria. La formula prevista sarà utilizzata anche per i concorsi già banditi nel 2020.”

Il Sostegni bis sottolinea che la modalità semplificata dovrà essere applicata anche per il concorso scuola ordinario già bandito.

Concorso ordinario scuola secondaria: prova preselettiva

Le nuove norme saranno quindi adottate anche per i concorsi già banditi nell’anno 2020, modificando i bandi attraverso un decreto del Ministero dell’Istruzione, senza però una riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

Nella nuova programmazione dei concorsi manca la prova preselettiva, che sarebbe stata attivata per quelle classi di concorso o posti di insegnamento in cui il numero dei partecipanti era superiore a 250 e a quattro volte il numero dei posti banditi, regione per regione e sarebbe stata un test computer-based per l’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, normativa scolastica e lingua inglese almeno al livello B2.

Concorso ordinario scuola secondaria: prove d’esame

Dunque un probabile scenario per l’espletamento delle prove del Concorso ordinario scuola secondaria potrebbe essere, secondo la nuova riforma:

prova scritta: consistente in più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. Il punteggio per superarla sarà: 70/100;

prova orale;

Inoltre vi sarà anche una valutazione dei titoli. La formazione della graduatoria avverrà sulla base delle valutazioni di prova orale, di prova scritta e dei titoli nel limite dei posti messi a concorso.

In ogni caso, sarà comunque necessario attendere le modifiche ufficiali al bando originale per poter avere certezze riguardo lo svolgimento e il numero delle prove.

Concorso ordinario scuola secondaria: discipline STEM

Prima ancora di riattivare le procedure del concorso ordinario scuola secondaria, il Ministero intende avviare un concorso veloce di circa 6000 posti per le discipline STEM: Matematica, Fisica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e tecnologie informatiche. Tale concorso sarà ancora più rapido, per assicurare le assunzioni in ruolo a settembre o al massimo ad ottobre 2021.

Per le discipline in questione, il Sostegni bis dispone quindi lo svolgimento delle procedure concorsuali con modalità ancor più semplificate. In particolare, queste prevedono:

un’unica prova scritta digitale;

una prova orale.

Concorso ordinario scuola secondaria: come prepararsi

Per la preparazione al Concorso scuola secondaria e sulle discipline attinenti alla classe di concorso consigliamo i seguenti volumi disponibili sullo shop e su Amazon ai link dedicati:

Avvertenze generali per tutte le classi di concorso, composto da una parte teoria ed una parte di quiz con risposte commentate:

