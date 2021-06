Concorsi scuola 2021: prove a luglio per le discipline STEM

*aggiornamento del 10/06/2021: secondo un’anticipazione di Orizzontescuola.it le prove dei concorsi scuola che riguardano le discipline STEM dovrebbero partire nei primi giorni di luglio. Il diario delle prove dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno. Le date sono da confermare, si attende l’ufficialità nei prossimi giorni.

All’interno del testo del Decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio, sono presenti numerose novità che riguardano la scuola. Il nuovo anno scolastico si avvicina, e sono ancora molti i nodi da sciogliere per la ripartenza, uno su tutti la questione delle assunzioni. In relazione ai posti vacanti disponibili per l’anno scolastico 2021/2022, è stato previsto lo sblocco dei concorsi scuola.

Il Decreto Sostegni bis fa particolare riferimento al Concorso Ordinario Secondaria di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499. Le procedure che saranno sbloccate con modalità semplificate riguardano solo alcune classi di concorso, senza la riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono le classi interessate, come avverrà la procedura di selezione e i testi per lo studio.

Concorsi scuola 2021: le classi interessate

Come anticipato precedentemente, non sono tutte le classi di concorso a essere interessate dalla procedura straordinaria. Nel Decreto Sostegni Bis si fa riferimento anche agli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle

materie scientifiche e tecnologiche. Si parla delle cosiddette discipline STEM, dall’inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Le classi interessate saranno quindi le seguenti:

Classe di Concorso/Tipologia di posto Numero di posti A020 – Fisica 282 A026 – Matematica 1005 A027 – Matematica e fisica 815 A028 – Matematica e scienze 3124 A041 – Scienze e tecnologie informatiche 903

Il totale dei posti a concorso è quindi di 6.129 posti.

Concorsi scuola 2021: prove semplificate

Per le discipline in questione, il Sostegni bis dispone lo svolgimento delle procedure concorsuali con modalità semplificate. In particolare, queste prevedono:

un’unica prova scritta digitale; una prova orale.



La prova scritta sarà computer-based, ovvero in digitale, e si svolgerà nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali. La prova consisterà in una serie di 50 domande a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti. Le domande sono così divise:

40 domande sul programma d’esame, diverso per ogni classe di concorso; 5 domande sull’informatica; 5 domande sulla lingua inglese.



Per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica, le 40 domande sul programma saranno divise in 20 di matematica e 20 di fisica, mentre per la classe di concorso A028 -Matematica e scienze, ci saranno 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle

scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Il programma d’esame è contenuto nell’Allegato 1 del bando, scaricabile qui.

La valutazione della prova sarà effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta e zero punti alle risposte non date o errate. La prova è quindi valutata al massimo 100 punti si riterrà superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Anche la prova orale avrà un punteggio massimo di 100 punti e si intenderà superata con un punteggio di 70 punti. La formazione della graduatoria avverrà esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni ottenute nelle due prove.

Concorsi scuola 2021: durata delle procedure

La graduatoria dei vincitori deve essere stilata entro la data del 31 agosto 2021. Al presidente e ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali stilando la graduatoria finale entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base. Da qui la volontà di procedere alle assunzioni nel minor tempo possibile per essere in linea con la ripartenza dell’anno scolastico a settembre.

Concorsi STEM: testi per lo studio

Per la preparazione della prova scritta e orale consigliamo:

Concorso Scuola Discipline STEM A20 Fisica - A26 Matematica - A27 Matematica e Fisica - A28 Matematica e Scienze C. Iodice, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è un utile strumento di preparazione alla prova scritta della procedura straordinaria del concorso ordinario per la scuola secondaria di secondo grado, dedicata alle materie STEM, in particolare:A20 - Fisica;A26 - Matematica;A27 - Matematica e Fisica;A28 - Matematica e Scienze. Il...



Concorso Scuola Discipline STEM Matematica (A26) Carla Iodice, 2021, Maggioli Editore 2021, Il volume è un utile strumento di preparazione alla prova scritta della procedura straordinaria del concorso ordinario per la scuola secondaria di secondo grado, dedicata alle materie STEM, in particolare alla classe di concorso di Matematica (A26). Il testo offre una trattazione...



Concorso a cattedra - Matematica e Fisica CLASSI A20 - A26 - A27 V. Calvino, C. Pranteda, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nelle classi di concorso:• A20 - Fisica (ex A038);• A26 - Matematica (ex A047);• A27 - Matematica e Fisica (ex A049). Il...



Concorso a cattedra - Matematica e Scienze Classe A28 C. Bottino, L. Bouché, V. Calvino, C. Delle Fratte, C. Pranteda, M. Taddeo, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova scritta e a quella orale del concorso a cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso A28 - Matematica e Scienze (ex A059 - Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche, Biologiche e Naturali). Il volume segue...



Manuale di inglese per concorsi pubblici Grazia Tomasicchio, 2020, Maggioli Editore 2020, Il Manuale è un utile strumento di supporto per l’apprendimento della lingua inglese. Il testo presenta tutte le sezioni fondamentali della grammatica inglese indispensabili per l’apprendimento:- articoli e nomi;- aggettivi e pronomi;- aggettivi e avverbi;- costruzione della...



Informatica per concorsi pubblici 2020 - Manuale Viola Ardone, Giuliana Pianura, Giancarlo Sperli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è una trattazione semplice ed esaustiva di tutti gli argomenti fondamentali di Informatica (gli stessi richiesti anche per il conseguimento dell’ECDL – Patente Europea del Computer), una guida operativa all’utilizzo degli strumenti informatici, attraverso...









© RIPRODUZIONE RISERVATA